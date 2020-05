Osakkeenomistajien hyväksymä pelastussuunnitelma pitänee Norwegian Air -lentoyhtiön ilmassa ainakin vuoden loppuun

Suunnitelman mukaan liki miljardin dollarin velka muutetaan pääomaksi, enemmistö yhtiön omistuksesta velkojille.

Lentoyhtiö Norwegianin osakkeenomistajat tukevat yhtiön pelastussuunnitelmaa, kertoi uutistoimisto Reuters maanantaina. Yli 95 prosenttia ylimääräisessä yhtiökokouksessa äänestäneistä tukee liki miljardin dollarin (920 milj.e) velan muuttamista pääomaksi sekä pääoman keräämistä yhtiön omistajilta.

Halpalentoyhtiön osakkeiden arvo nousi 46 prosenttia sen jälkeen kun tieto hyväksymisestä levisi.

Pelastussuunnitelma on olennainen osa talousvaikeuksissa kamppailevan lentoyhtiön suunnitelmaa saada hallituksen luottotakuut sen taistellessa koronaviruskriisin kanssa. Kriisi on syventänyt entisestään yhtiön vakavia talousongelmia.

Maailman lentoyhtiöt ovat kärsineet kovasti pandemian vaikutuksista matkustukseen. Monet yhtiöt ovat joutuneet kääntymään hallitusten avun puoleen välttääkseen konkurssin.

Norwegianilla oli viime vuoden lopussa velkoja noin kahdeksan miljardin dollarin (7,3 mrd.e) edestä.

Rahat olisivat loppuneet kuun puoliväliin mennessä

Yhtiön koneista on noin 95 prosenttia lentämättä koronaviruspandemian vuoksi. Yhtiö on ilmoittanut, että siltä voivat rahat loppua toukokuun puoliväliin mennessä elleivät osakkeenomistajat hyväksy pelastussuunnitelmaa.

Suunnitelma antaa enemmistön yhtiön omistuksesta sen velkojille, nykyisille osakkeenomistajille jää vain 5,2 prosenttia yhtiöstä. Vaihtoehtoa ei kuitenkaan ole, sanoi Norwegianin toimitusjohtaja Jacob Schram.

– Ilman (osakkeenomistajien) myöntymistä tämä on game over, hän sanoi Norjan TV2:lle Guardianin mukaan.

Sunnuntaina yhtiö kertoi sen velkojien hyväksyneen suunnitelman, mikä niukasti hylättiin torstain äänestyksessä.

STT:n mukaan Norwegian on kertonut, että jos sen toiminta jatkuu, se on nykyistä pienimuotoisempaa. Yhtiö on arvioinut, että lentoliikenteen paluu normaaliin koronakriisin jälkeen voi venyä ensi vuoden puolelle.

Laina takaa toiminnan vuoden loppuun saakka

Norwegian sanoi, että velkojat haluavat muuntaa ainakin 730 miljoonaa dollaria (669 milj.e) velkoja pääomaksi, kun aiemmin oli puhe 550 miljoonasta dollarista (504 milj.e). Neuvottelut jatkuvat vielä suuremmastakin summasta.

Yhtiökokous hyväksyi myös esityksen Norwegianin satojen miljoonien kruunujen arvoisesta osakeannista.

Velan muuntaminen ja uusien osakkeiden myyminen antaisi yhtiölle mahdollisuuden saada hallitukselta lainan takeita 2,7 miljardiin kruunuun (240 milj.e) saakka.

Laina pitäisi Norwegianin toiminnassa vuoden 2020 loppuun saakka. Lisärahaa voidaan kuitenkin vielä tarvita, kun toimintaa aiotaan kasvattaa ensi vuonna. Normaaliin on tarkoitus päästä vuonna 2022, kuitenkin vähemmällä lentokalustolla kuin aiemmin.

Tällä hetkellä yhtiö maksaa vain maksuja, joilla se voi ylläpitää vähäisiä operaatioita, kuten yhä mukana olevien työntekijöiden palkkoja ja kriittistä IT-infrastruktuuria.