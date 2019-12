Osakeyhtiöitä on perustettu enemmän kuin yhtenäkään vuotena aiemmin – "Osakeyhtiö tulee säilymään pysyvästi aiempaa kiinnostavampana vaihtoehtona"

Osakeyhtiöiden alkupääomavaatimus poistui heinäkuussa lakimuutoksella. Sen jälkeen osakeyhtiöitä on perustettu huomattavasti aiempaa enemmän. Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikkö arvioi, että lakimuutos voi lisätä pöytälaatikkofirmojen käyttöä talousrikoksissa. Lähes kaksi kolmesta tuoreen viranomaiskyselyn vastaajasta kertoi havainneensa bulvaanien käyttöä.

Suomessa on perustettu tänä vuonna ennätyksellisen paljon osakeyhtiöitä.

Perustaminen on ollut huomattavasti aiempaa korkeampaa heinäkuun alusta lähtien, jolloin vaatimus oy:n 2 500 euron alkupääomasta poistui lakimuutoksella.

Kuluvan vuoden heinä–marraskuussa on perustettu kuukausittain keskimäärin hieman yli 1 900 oy:tä, selviää Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tilastoista.

Edeltävinä vuosina keskiarvo on ollut samojen kuukausien aikana huomattavasti alempi, noin 1 200 osakeyhtiötä.

PRH:n johtava lakimies Jouko Koitto päättelee tähänastisista lukemista, että heinäkuinen lakimuutos on onnistunut tavoitteissaan. Lakimuutoksen tavoitteena oli sen valmistelleen oikeusministeriön mukaan kannustaa ihmisiä yritysten perustamiseen.

– Yrittämisen kynnys osakeyhtiömuodossa on madaltunut, ja oy:n perustaminen on muuttunut aiempaa helpommaksi, Koitto sanoo.

Marraskuun loppuun mennessä osakeyhtiöitä on perustettu tänä vuonna 16 936. Edellinen ennätys koko vuoden ajalta on 15 487 uutta osakeyhtiötä.

Perustaminen säilynyt korkeana läpi syksyn

Heti lakimuutosta seuranneiden kuukausien korkeita lukemia selittää PRH:n arvion mukaan se, että kevään lopussa osakeyhtiöiden perustamista pantattiin, koska tuleva muutos oli tiedossa.

Ennätyskuukausi nähtiin heti heinäkuussa. Silloin osakeyhtiöitä perustettiin 2 234 kappaletta.

Lukemat ovat kuitenkin säilyneet korkeampina läpi syksyn. Yhä lokakuussa PRH rekisteröi lähes 2 200 oy:tä.

– Innostus osakeyhtiön perustamiseen näkyy säilyneen korkeana vielä nyt viisi kuukautta lakimuutoksen jälkeen, missä tuskin on enää kysymys kevään "panttaamisista", Koitto arvioi.

Vaikutus on suurin yksinyrittäjille

Alkupääomavaatimuksen poistuminen vaikuttaa ennen kaikkea pieniin palveluyrityksiin, Suomen yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen arvioi.

– Uskomme, että muutos lisää erityisesti yksinyrittäjien perustamia osakeyhtiöitä, joissa ei tarvita investointeja esimerkiksi koneisiin, Toivonen toteaa.

Toivonen mainitsee esimerkkinä tällaisista yrittäjistä muun muassa taksikuskit, yksityiset opettajat ja konsultoinnin.

Suomen yrittäjien saamissa yhteydenotoissa isona ryhmänä näkyvät Toivosen mukaan nykyiset toiminimiyrittäjät eli yksityiset elinkeinonharjoittajat, jotka pohtivat toiminimen muuttamista osakeyhtiöksi.

Vaihtajat todennäköisesti lopettaisivat samalla toiminimensä. Syksyllä lopetetuista yrityksistä ei ole toistaiseksi tietoa. Tilastokeskus julkaisee lukemat ensi vuoden alussa.

PRH:n Jouko Koitto toteaa, että toiminimien perustaminen ei ole vähentynyt merkittävästi lakimuutoksen jälkeen.

– Sellaisen varovaisen johtopäätöksen voi siis tehdä, ettei kyse ole pelkästään siirtymästä, jossa toiminimen sijaan perustettaisiin nyt osakeyhtiöitä.

Suomen yrittäjät: Alkuinnostus käynnissä

Suomen yrittäjät on saanut Toivosen mukaan jäseniltään heinäkuun jälkeen paljon yhteydenottoja osakeyhtiökysymyksistä.

– Kiinnostus osakeyhtiöiden perustamista kohtaan on ollut viime kuukausina selvästi aiempaa suurempaa.

Toivonen arvioi, että kohonneissa perustamisluvuissa on yhä kyse alkuinnostuksesta, joka alkaa ennen pitkää tasaantua. Hän arvioi, että kiinnostusta on lisännyt se, että osakeyhtiöt ja lakimuutos alkupääoman muutoksesta on ollut paljon esillä julkisuudessa.

– Silti voi pitää selvänä, että osakeyhtiö tulee säilymään pysyvästi aiempaa kiinnostavampana vaihtoehtona, kun alkupääomaa ei enää tarvita.

Bulvaanien käyttö uhkaa

Pääomavaatimuksen poistuminen saattaa lisätä talousrikollisuutta, asiantuntijat arvioivat lakimuutoksen valmisteluvaiheessa.

Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikön johtaja Janne Marttinen arvioi Lännen Medialle aiemmin, että lakimuutos voi lisätä peiteyhtiöiden käyttöä.

Peiteyhtiöitä käytetään talousrikoksissa esimerkiksi verottomien palkkojen maksamiseen, yhtiöiden varojen nostamiseen ennen konkursseja ja arvonlisäveropetoksiin, joissa raportoidaan kaupankäynnistä, jota ei todellisuudessa ole tapahtunut.

Verohallinnon muille viranomaisille, kuten poliisille, syyttäjälaitokselle, Business Finlandille ja ely-keskukselle tekemän kyselyn perusteella uhka peiteyhtiöiden käytön lisääntymisestä on todellinen.

Kesäkuussa valmistuneen kyselyn vastaajista 64 prosenttia kertoi havainneensa bulvaanien ja välikäsien käyttämistä. 37 prosenttia vastaajista taas sanoi havainneensa lyhyen elinkaaren yrityksien käyttöä maksuvelvoitteiden välttämiseksi.

Marttinen sanoo, että Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikkö ei ole vielä käynyt läpi uusien osakeyhtiöiden perustamislukemia, koska aikaa on kulunut lakimuutoksesta vasta runsaat viisi kuukautta. Pääomavaatimuksen poistumisen vaikutuksia arvioidaan myöhemmin.