Onko työllisyyden kasvu hallituksen ansiota vai ei? Etlan mukaan hallituspolitiikka on tuonut Suomeen noin 50 000 uutta työpaikkaa

Ilman muuta hallituksen ansiota. Meillä on ollut paras hallitus 30 vuoteen. Saanut paljon hyvää aikaiseksi. Sipilän ja Sipilän hallituksen haukkuminen on lopetettava. Tämä on ihan käsittämätöntä, että tätä hallitusta haukutaan kun se on saanut Suomen nousuun ja työtä suomalaisille.