Onko korkoennuste uskottava? Kymmenisen vuotta sitten otettu lainan korkokatto tuli kalliiksi, kun korot eivät nousseetkaan

Kun lainaa rahaa, siitä joutuu yleensä maksamaan korkoa.

Euroopan keskuspankki (EKP) määrittelee useita erilaisia korkoja valtiollisten rahoituslaitosten käyttöön päivittäin.

Yleismaailmallinen taloustilanne vaikuttaa luonnollisesti EKP:n ratkaisuihin.

Tavallisen kuluttajan kannalta on ratkaisevinta tietää, mihin suuntaan asuntolainojen ja kulutusluottojen korot ovat menossa.

EKP näkee, että ohjauskorot pidetään nykyisenlaisina ainakin syksyyn 2019. Jotkut pankit ennustavat jo, että asuntolainojen korot lähtevät nousuun ensi keväänä. Onko ennuste uskottava, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun laskentatoimen professori Juha-Pekka Kallunki?

– Ennuste on ehdottomasti uskottava. Itse asiassa olisin vielä varovaisempi. Pelkään, että näemme nopeampaa korkojen nousua: Yhdysvalloissa markkinakorot ovat nousseet hurjasti, tänä syksynä kiihtyvällä nopeudella. Pitkä kymmenen vuoden korko on jo suomalaisittain kova 3,2 prosenttia. Euroalue ei ole erillään. Me tulemme vain hieman perässä, ja markkinat ennakoivat sitä.

Vuonna 2010 monet pankit markkinoivat aktiivisesti korkokattoa. Jos sen otti, hävisi paljon rahaa, koska korot eivät nousseetkaan. Nyt koronsuojausta markkinoidaan taas. Mitä asiakkaan pitäisi uskoa?

– Korkoja on hankala ennustaa pitemmälle ajalle. Pitkä matalan koron taso on muuttumassa: korot nousevat, kun keskuspankit nostavat ohjauskorkojaan. Kymmenen vuotta sitten uskottiin turhaan, että talous lähtee nousuun.

– Sanoisin, että jos kokee tarvitsevansa korkosuojausta, nyt on sen paikka. Kehottaisin kotitalouksia mitoittamaan lainamääränsä sellaiseksi, että se kestää korkojen nousun.

Pankit ennakoivat mielellään korkojen nousua. Milloin nähdään, että pankkien finanssigurut kertovat asiakkaille ennusteen, että korot ovat laskussa?

– Heh, kun asiakas menee autokauppaan, hän mielellään uskoo automyyjän oman merkin kehuja. Kun asiakas menee pankkiin, pitäisi myös muistaa, että pankki myy samalla lailla omia tuotteitaan. On oltava hereillä.

Onko Finanssivalvonta nähnyt aihetta puuttua pankkien korkokattomainontaan, Finanssivalvonnan lakimies Sanna Atrila?

– Epäasiallista markkinointia emme ole havainneet. Tosin itsekin kiinnitin myös huomiota siihen, että korkosuojausten markkinointi on taas lisääntynyt.

– Edellytämme pankeilta, että korkojen nousu otetaan asiakaskohtaisesti huomioon. Tarkastelimme alkuvuonna kulutusluottoja ja totesimme, että kaikki luotonantajat eivät ottaneet tätä riittävästi huomioon.

Mitä oikeuksia asiakkaalla on päättää korkosuojauksesta?

– Kannanottomme vuodelta 2010 on edelleen voimassa. Asiakkaan tulee saada vapaasti valita itse keinot, joilla suojautuu maksuvaikeuksien varalta. Pankeilla on velvollisuus tehdä kuuden prosentin stressitesti lainanhakutilanteessa: miten asiakas pärjää, jos korot nousevat.

Liittyykö korkokattoon erityisiä määräyksiä?

– Pankki voi tarjota lainaa ja korkokattoa, mutta niiden kytkykauppa on kielletty. Lainan myöntämisen ehtona ei voi olla korkosuojauksen ostaminen.

Miten usein Finanssivalvonta joutuu puuttumaan pankkien mainontaan?

– Erittäin harvoin. Ei tule nyt mieleen yhtään tapausta lähiajoilta. Lainatuotteiden markkinointi-ongelmat ovat muissa luotonantajissa. Niitä valvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto.