Nokian yt-neuvottelut päättyivät, Oulusta irtisanotaan noin 70 työntekijää

Nokian Oulun tehdas on se kokoonpano-osasto. Loppuosa Nokian Oulun toimipisteestä on tuotekehitystä. YT:t ruukaa koskea juurikin vain tuota tuotekehitysosastoa ja kokoonpanoon ei kosketa. Koko Oulun toimipiste ei siis ole tehdasta, vaan se on pieni osa koko toimipistettä Oulun Ruskon kampusalueella.