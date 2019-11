Näyttämöiltä kilahtaa kulttuuriväen kukkaroon eniten – oululaisten kultturialan ammattilaisten verokärjessä Martti Suosalo

Oululaisten tai oululaislähtöisten kulttuurialan ammattilaisten joukosta vain seitsemän henkilön verotulot ylittivät vuonna 2018 100 000 euron rajan.

Ykkössijaa pitää ylivoimaisesti Helsingissä asuva näyttelijä Martti Suosalo. 256 676 euroa tienanneen Suosalon tuloista suurin osa oli ansiotuloja. Pääomatuloa hänelle kertyi hiukan alle kymmenen tuhatta euroa.

Suosalo tunnetaan niin TV- kuin elokuvarooleistaankin. Vuonna 2018 hän esiintyi muun muassa Suomen hauskin mies -elokuvassa.

Kakkossijalla on ohjaaja Mika Ronkainen hiukan alle 150 000 euron ansiotuloillaan. Ronkainen on ollut viime aikoina esillä hänen erityisesti ohjaamansa Kaikki synnit -tv-sarjan osalta, jonka toinen käsikirjoittaja hän myös on.

Kolmanneksi eniten ansaitsi Kempeleessä asuva näyttelijä Mika Nuojua (126 045), joka on tuttu muun muassa Suosalon kanssa kaksin tulkitsemastaan Kiviä taskussa -näytelmästä.

Naisten kulttuurialan palkkakuningatar oli laulaja Ellinoora (103 290). Suvi Teräsniska taas ansaitsi 95 735 euroa, josta suurin osa oli ansiotuloa.

Klassisen laulumaailman tähti Soile Isokoski sai ansiotuloja 91 700 euroa.

Kirjailijoista Helsingissä asuva Riikka Pulkkinen ansaitsi 57 413 euroa, Turkuun kotiutunut musiikin ja kirjallisuuden taitaja Kauko Röyhkä (Jukka-Pekka Välimaa) 50 325 euroa ja dekkareistaan tuttu Ari Paulow 32 856 euroa.

Sarjakuvataiteilija Ville Rannan ansiotulot olivat vuonna 2018 26 038 euroa.

Stand up -komiikka toi Iikka Kivelle 63 933 euron tilin ja Matti Patroselle hieman vähemmän, 49 224 euroa.