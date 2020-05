Yhdysvallat ilmoitti ottavansa koronaviruskriisin vuoksi lainaa ennätysmäärän, kolme biljoonaa dollaria. Luku on käsittämättömän suuri, kaksitoista nollaa sisältävä ja noin kolmasosa koko maailman velan kasvusta.

Minkä verran on oikeasti paljon rahaa? Yhdysvallat ilmoitti maanantaina aikovansa lainata koronaviruskriisin vuoksi ennätysmäärän rahaa, kolme biljoonaa dollaria, eli 2,75 biljoonaa euroa. Kolme biljoonaa on kolmetuhatta miljardia: siinä on kolmonen ja 12 nollaa.