Media: Tuomioistuin määräsi Volkswagenin maksamaan auton alkuperäisen hankintahinnan omistajalle, taustalla päästömanipulointi

Ausburgilainen tuomioistuin on määrännyt autonvalmistaja Volkswagenin maksamaan kuusi vuotta vanhan Golf TDI:n omistajalle auton hankintahinnan eli noin 30 000 euroa, kertoo Deutsche Welle.

Oikeus viittasi päätöksessään vuonna 2015 paljastuneeseen skandaaliin, jossa ilmeni, että Volkswagen oli manipuloinut diesel-autojensa päästömittauksien tuloksia. Oikeuden mukaan autonvalmistajan toiminta on moraalitonta, sillä huijaava ohjelmisto asennettiin miljooniin ajoneuvoihin.

Viime viikolla annettu tuomio poikkeaa useista muista Volkswagenin päästöhuijaukseen liittyvistä oikeuden päätöksistä. Aiempien oikeuden päätösten perusteella Volkswagen on joutunut palauttamaan auton omistajille vain osan auton alkuperäisistä hinnoista. Päätöksissä on huomioitu se, että ajoneuvojen arvo on alentunut.

Volkswagen ei ole tyytyväinen oikeuden päätökseen. Se aikoo valittaa päätöksestä korkeampaan oikeusasteeseen. Yhtiö huomauttaa, että asiakkaat eivät ole kärsineet ja autot ovat olleet turvallisia ja ajokelpoisia.

Yhdysvalloissa ja Kanadassa Volkswagen on maksanut asiakkaille korvauksia miljardien dollarien edestä.

Asiasta kertoi Suomessa ensin Kauppalehti.