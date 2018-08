Makuunin liikevaihto romahti nopeasti – HäSa: Yhtiö hakeutuu konkurssiin

Elokuvavuokrausketju Makuuni on hakenut käräjäoikeudelta konkurssia. Asiasta kertoo Hämeen Sanomat.

Makuuni on viime vuosina sulkenut kymmeniä liikkeitä. Hämeen Sanomien mukaan toiminnassa on ollut vielä noin 30 liikettä.

Yhtiö haki kesäkuussa yrityssaneeraukseen. Konkurssihakemuksen tarkoittaa sitä, että yritys on luopunut saneerausmenettelystä.

Viime vuosina Makuunin myynti on romahtanut. Sen liikevaihto oli toissa vuonna vajaa 7 miljoonaa euroa, kun vielä vuonna 2013 se ylsi noin 15 miljoonan euron liikevaihtoon.

Yrityksen tulos on ollut pakkasella vuosikaudet. Viime vuonna yrityksen tulos oli hieman yli miljoona euroa tappiollinen.

Yhtiöllä on Oulussa kolme liikettä.

Elokuvien vuokrausfirmoilla on ollut viime vuosina vaikeuksia, kun vuokraus on vähentynyt selvästi. Elokuva-alan yhdistysten keskusjärjestö Filmikamarista on arvioitu, että syynä on laillisten verkkopalveluiden kehittyminen.

Elokuvia ja tv-sarjoja katsotaan yhä enemmän Netflixin ja HBO:n kaltaisista verkkopalveluista sekä tv-kanavien ja operaattorien omista nettipalveluista.