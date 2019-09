Maatalouden fosforipäästöt ovatkin huomattavasti aiemmin luultua pienemmät – Johtava tutkija Ylelle: "On lakattava syyttämästä nautakarjatilojen lietekäsittelyä"

Onhan tämä katastrofiuutinen vihreille. Nyt ei voikaan syyttää lähes kaikesta maataloutta. Painopistettä tullaan varmaan siirtämään muualle. Olisiko niin, että kielletään useampi biovoimala kuin tähän saakka?

Lapissa on tutkittu havupuitten vuosilustoindeksejä aina 1600-luvun alkupuolelle asti. Niistä on voitu päätellä eri vuosien kesälämpötiloja. Käyrä on mielenkiintoinen. Se on eräänlainen sinikäyrä. Sadan vuoden välein on havaittavissa selkeä lämpiäminen. Huiput ovat 1650, 1750, 185 ja 1950 lukujen paikkeilla. Eli ainakin näin tällaista tavallista pientä ihmistä ihmetyttää tuo säännönmukainen jaksottaisuus. Itse olenkin aina uskonut auringon olevan pääsyyllinen ilmaston muutoksiin. Nyt kun syytetään muutoksesta kaikkea maan päällä liikkuvaa, niin on toki helpompi rahastaa tällä asialla. Esimerkiksi henkilöautoliikenteen päästöt Suomessa ovat vain noin 10 prosenttia kaikista päästöistä, mutta veronkorotukset suunnataan jo ennestäänkin yliverotettuun autoiluun. Pitää vielä muistaa, että osa tuosta henkilöautoliikeenteestäkin on hyötykäytössä.