Liiketoiminnan kasvu ja Ruotsin markkinat ajoivat Mammuttihirren maksuvaikeuksiin – rahoitus on saatu ja tulevaisuus näyttää hyvältä, sanoo toimitusjohtaja

Ylikiimingissä pääkonttoriaan pitävä Mammuttikoti-hirsitaloja valmistava Pohjois-Suomen Hirsitalokeskus Oy on kärsinyt maksuvaikeuksista pitkin syksyä.

– Meillä on ollut vaikea syksy ja talvi, ja se näkyy toiminnassamme. Maksuvalmius on ollut huono ja se on sitä edelleen, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Vesa Nylander.

Maksuvaikeudet ovat myös aiheuttaneet viivästyksiä joihinkin toimituksiin.

– Se on huono asia, mutta onneksi laissa on säädetty turva kuluttajille tällaisissa tapauksissa. Jotkut asiakkaat ovat valitettavasti joutuneet kärsimään ja maineemme on saanut siinä kolauksen, mutta viivästykset eivät ole pysyviä, Nylander sanoo.

Nylanderin mukaan maksuvaikeuksien taustalla on useita syitä. Yritys on muun muassa kasvanut vauhdilla, ja liiketoiminnan kasvattaminen on syönyt rahaa.

Lisäksi taustalla painavat yhtiön muutaman Ruotsin-liiketoiminnasta muutama vuosi sitten kertyneet tappiot, jotka näkyvät vielä sen viime tilikauden tuloksessa.

– Jos emme olisi lähteneet Ruotsin markkinoille, rahaa olisi yli kolme miljoonaa euroa enemmän, Nylander sanoo.

Nylanderin mukaan yrityksen tulevaisuus on nyt turvattu. Sillä on myönteiset päätökset rahoituksesta, ja yhtiöön on tullut uusi, ulkopuolinen sijoittaja.

Rahoituksen ehtona on ollut yritysrakenteen muuttaminen ja liiketoiminnan siirto konsernin sisällä. Niiden toteuttaminen on vienyt odotettua enemmän aikaa.

– Nyt on enää päivien kysymys, että kaikki menee eteenpäin. Jos järjestelyt eivät olisi onnistuneet, sitten tilanteemme olisi ollut huono.

Yritys on myös saanut tarjouksia fuusioitua suurempien toimijoiden kanssa.

– Halusimme kuitenkin jatkaa perheyrityksenä.

Nylander sanoo katsovansa yrityksen tulevaisuuteen rauhallisin mielin.

– Tilauskantamme on ennätyksellinen. Markkina on hyvä ja uskomme tähän.