Koodareista on Suomessa huutava pula – helpotusta haetaan sieltä, missä pippuri kasvaa

Kuulin huhua että isosta sinisestä on joukkopako meneillään ja ei saa palkata ketään koska oli liian huono tulos viimeksi, siellä vain haetaan nykyään vain harjoittelijoita täyttämään isoja saappaita. No hyvähän sieltä on lähteä sillä pienemmät firmat palkkaavat vain työpaikkavaihtajia ja motivoitunut ja kouluttautunut työtön vastavalmistunut junnu ei kelpaa.