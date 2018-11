Kokoomusmepin EU-maatalouspuheet ihmetyttävät – puoluekollega rauhoittelee: "Hallitus päättää linjasta"

Valtion tarkoitus on ajatella kokonaisuutta, maatalouden kohdalla on yhteiskunnan kannalta välttämätöntä että on tuotantoa vaikka se olisikin huonosti kannattavaa ja riskialtista. Tuttua monelta alalta. Olisimme kiristyksen uhreina kriisitilanteessa ilman maataloutta. Toisaalta, nyt olemme maataloustuottajiemme armoilla jossain määrin... Kaikessa on puolensa.

Mutta, aina kannattaa laskea mitä se maksaisi jos koko maataloustuotanto lopetettaisiin ja maat jäisi heitteille, ihmiset ilman töitä. Kallista on sekin.