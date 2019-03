Keskuskauppakamari lieventäisi yleissitovuutta – Työntekijät torjuvat esityksen: "Millaisen palkan ja työehdot saa neuvoteltua itselleen esimerkiksi siivooja, varastotyöntekijä tai lähihoitaja?"

Muutenkin on jo huononnettu työntekijöiden pärjäämistä tässä maassa ihan tarpeeksi. Jo nyt pienipalkkaisella on ongelmia selvitä asumiskustannuksista ja tuo jutussa mainittu systeemi heikentäisi entisestään pienituloisten asemaa ja ajais porukkaa hakemaan toimeentulotukea ja osa joutuis menemään leipäjonon jatkeeksi, kun ei ole vara ruokaan. Ei päättäjät, eikä Keskuskauppakamarin tyypit oikeasti tajua miten heikoilla pienipalkkaiset on jo nyt ja jos palkkoja vielä alennettais entisestään, niin se rupeaa vaikuttamaan ostokäyttäytymiseen eli ei olis vara ostella ja se vaikuttais kauppoihin eli pitemmälle ajateltuna ei ole mitään järkeä tuon tyypin ehdotuksella. Yrittäjäthän tykkäis ettei tarttis maksaa palkkaa ollenkaan, mutt valitettavasti kukaan ei pärjää ilman rahaa nykymaailmassa. Tuskin Romakkoniemikään ilmatteeksi työtään tekee, veikkaanpa ett saapi aika mellevää korvausta työpanoksestaan.