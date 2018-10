HalpaHalli aloittaa sunnuntaikaupan ensimmäistä kertaa yhtiön 50 vuotisessa historiassa

Johan noita on tosi paljon ammattialoja, joilla ei levätä sunnuntaisin. Siksi tämä perustelu kauppojen sunnuntaiaukioloa vastaan on ontuva. Koko pyhäpäivän lepoasiahan tulee raamatun luomiskertomuksesta. Johan työlaitkin pität huolen siitä ettei Suomessa kukaan tee jatkuvasti 7 päivää viikossa palkkatöitä ainakaan saman työnantajan palveluksessa. Yrittäjät on asia erikseen, he eivät ole palkkatöissä.

Joskus ennen perheenäidit olivat usein kotona ja silloin he ehtivät hoitaa ostokset virka-aikaan niin että riitti, kun kaupat olivat auki klo 17-18 saakka arkisin ja lauantaisin klo 14 saakka, vaikla sekin oli työpäivä. Nykyään valtaosa työikäisistä äideistä on töissä, mutta suuri osa kaikista työläisistä tekee jotain muuta kuin arkisin klo 8-16 työaikaa, joten kauppojen aukiolorajoituksille ei ole enää perusteita. Sama koskee juhlapyhiä, niitä eivät enää läheskään kaikki vietä.