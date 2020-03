Hallitus kokoaa mittavan 15 miljardin euron talouden pelastuspaketin – lomautusaika lyhenee, yrittäjille oikeus työttömyyspäivärahaan

Jokaisen tulee osallistua tasa-arvoisestinäihin talkoisiin ja mistä ihmeestä johtuu että karenssi nyt poistettiin työttömällä tai lomautetulta kun se on aina ennekin ollut pakollinen? Melkoinen eri arvoisuuden näytös?

Karenssin tulee koskea myös näidä uustyöttömiäkin, viikon karenssi ei ketään kaada ja on osallistumista talkoisiin ja samalla tulee ymmärtämys että ikuista vappua ei olekkaan.

Huomatkaa että armeejasta kotiutuneella nuorella on 6 kk karenssi, ei edes peruspäivärähaa, mikä on kyllä todella väärin.