EU tyrmää alkoholin etämyynnin täyskiellon, komissio ehdottaa Suomeen luovutuspaikkoja, joista alkoholin voisi hakea – "Olen sanaton", sanoo virkamies

Joutaisivatkin purkamaan tuota älytöntä holhoamista viinan ja tupakkatuotteiden kanssa. Kaikki hemmetin mittarit näyttävät, että nuoriso on entistä fiksumpaa, silti lapsien avulla harrastetaan tätä iänikuista kieltopolitiikkaa. Koittakaa virkamiehet tajuta, että ainoa johon nämä kiellot ja ärsyttävät hankaluudet osuu, on niitä normaaleja täysikäisiä kuluttajia. Suomen laki sähkötupakkaa vastaan on esim täysin järjetön, suomen hallitus haluaa, että kansalaiset polttavat tupakkaa. Nuuskasta saatavat verotulot menevät ruotsiin ja salakuljettajille. Hienosti toimii!