Aurinkomatkat peruu lisää lentoja, nyt myös kesäkuun matkat peruttu

Koronavirustilanne ja sen aiheuttamat matkustusrajoitukset ja Finnairin lentojen peruutukset vaikuttavat merkittävästi Aurinkomatkojen ja Finnair Holidays -matkoihin.

Aurinkomatkat on jo aiemmin kertonut peruneensa matkat 13. maaliskuuta ja 14. toukokuuta välisenä aikana. Nyt yhtiö kertoo, että se peruu kaikki matkat myös 15. toukokuuta ja 30. kesäkuuta välisenä aikana.

Kyseessä on Aurinkomatkojen matkapakettien lisäksi kaupunkilomat sekä Finnair Holidays -matkat.

Lisäksi Aurinkomatkat peruu kaikki kesäkauden 2020 matkapaketit seuraaviin matkakohteisiin:

• Bulgaria: Albena, Sveti Konstantin, Varna ja Varnan Kultahietikko

• Espanja: Costa Doradan alueen lomakohteet Cambrils ja Salou

• Italia: Gardajärvi, Napolin alue ja Riminin alue

• Itävalta: Innsbruck, Kaprun, Seefeld, Serfaus, Söll ja Zell am See

• Kreikka: Skiathos, Skopelos ja Zakynthos

• Turkki: Marmariksen alue ja lennot Antalyan lentokentälle



Muihin 1. heinäkuuta ja sen jälkeen alkaviin matkoihin on tällä hetkellä voimassa normaalit muutos- ja peruutusehdot.

Aurinkomatkojen toimitusjohtaja Timo Kousa sanoo, että yhtiö on valmis aloittamaan matkat lyhyelläkin aikataululla valikoituihin kohteisiin, kun tilanne muuttuu niin, että matkustaminen on jälleen turvallista.

Aurinkomatkat on suoraan yhteydessä kaikkiin asiakkaisiin, joiden matkoihin tulee muutoksia. Matkavaraus perutaan automaattisesti ja varauksella olevaan sähköpostiin lähtee ohjeet rahojen palauttamiseksi.



Aurinkomatkat peruu kymmenien tuhansien asiakkaiden matkat, joten asiakaspalvelu tulee olemaan hyvin ruuhkautunut vielä pitkään. Yhtiö toivoo, etteivät asiakkaat lähettäisi samasta varauksesta useita viestejä, koska se ruuhkauttaa asiakaspalvelua entisestään.