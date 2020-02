Asuntorakennuttaja Bonavan yt-neuvottelut päätökseen – yhtiö vetäytyy Oulusta vuoden loppuun mennessä

Bonavalla on kyllä Etelä-Suomessakin posketon määrä myymättömiä asuntoja, joita on yritetty vaikka millä kikalla myydä jo hyvin pitkään. Jos alusta lähtien hinta on järkevä, syntyy kysyntää ja myyntiä, mutta jos lähtee hinnoittelemaan tuotteet kuluttajan ulottumattomiin, on myynti hyvin vaikeaa vaikka laatu olisi kuinka priimaa tahansa.