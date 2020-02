Aluetutkimuskeskus Nordregion raportti: Vain Suomessa tulot heikkenivät 2010-luvulla, Kainuussa tienestit Pohjoismaiden pienimmät

Suomi ei ole vieläkään toipunut kunnolla 2008 BKT pudotuksesta, BKT kasvu muissa Pohjoismaissa eri tasolla. Tähän ongelmaan on useita syitä. Toinen vaikuttava tekijä on se että Suomella ei ole omaa valuuttaa, muilla Pohjoismailla on. Eurovaluutta tavallaan pakottaa suorituskyvyn samalla tasolle kuin Saksassa on, saksalaisten kanssa paljon työtä yhdessä tehneenä voin sanoa että yleisesti ottaen suomalaisia ahkerampaa kansaa. Toki Saksaa auttaa että esim turkkilaisia on siellä 4 miljoonaa tekemässä töitä. Ruotsissa herrat vs. duunarit kahtiajako ei ole niin voimakasta kuin Suomessa, paremmin pystyvät sopimaan työelämän säännöistä. Tulotason korjaaminen ei nouse vain sillä että nostetaan kaikille palkkoja, ei ole ihan näin yksinkertaista.