Aamulehti ja Satakunnan kansa vaihtavat omistajaa – Sanoma ostaa Alma Median alueellisen media- ja painoliiketoiminnan

Alma Media myy alueellisen media- ja painoliiketoiminnan Sanoma Media Finlandille 115 miljoonalla eurolla. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää.

Kaupassa Sanomalle siirtyy Alma Media Kustannus, joka kustantaa Aamulehteä ja Satakunnan Kansaa sekä kolmeatoista pienempää lehteä Pirkanmaalla sekä Länsi- ja Keski-Suomessa.

Kauppaan kuuluu myös Alma Manu Oy, joka tarjoaa painopalveluja painotalossaan Tampereella.

Ostettavassa liiketoiminnassa oli vuoden 2020 alussa 365 työntekijää, joista tulee Sanoma-konsernin työntekijöitä, kun kauppa on saatettu loppuun.

Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2019 oli noin 94 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate noin 20 miljoonaa euroa.

– Keskeinen viestimme on, että tämä ei muuta Aamulehden ja Satakunnan Kansan paikallista identiteettiä, vaan alueelliset lehdet keskittyvät alueensa asukkaisiin. Sanoman sisälläkin Helsingin Sanomilla on erilainen ääni kuin Ilta-Sanomilla, samalla tavalla Satakunnan Kansalla on erilainen sisältö ja ääni kuin Aamulehdellä, Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven sanoo STT:lle.

Duinhovenin mukaan Alma Medialta ostettavissa lehdissä voi jatkossa olla sisältöjä muista Sanoman medioista.

– Aamulehdessä voi jatkossa olla jokin Helsingin Sanomien artikkeli, mutta se on Aamulehden päätoimittajan päätös. Jos hän päättää käyttää hyvän artikkelin, se toimii samalla tavalla kuin nyt Alman lehdissä Iltalehti ja Aamulehti tekevät yhteistyötä, eli saattavat käyttää toisiltaan artikkelin rungon tai koko artikkelin, Duinhoven sanoo.

Hän pitää kuitenkin turhana huolta, että lehdet alkaisivat liikaa muistuttaa toisiaan.

– Huoli on siinä mielessä turha, että suosituimmat artikkelit Aamulehdessä ovat alueellisia ja siksi lehden lukijat lukevat Aamulehteä eikä Helsingin Sanomia. Ei se olisi järkevää Sanomallekaan, koska miksi lukijat ostaisivat Aamulehden täynnä Helsingin Sanomien sisältöä.

Sanoma Media Finland on STT:n enemmistöomistaja. Alma Median Aamulehti ja Satakunnan Kansa ovat Lännen Median osakaslehtiä.