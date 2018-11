Aamulehden yt-neuvottelut päätökseen, toimitus marssi ulos vastalauseena 11 henkilötyövuoden vähennyksille

Sanomalehti Aamulehden yt-neuvottelut ovat päättyneet, kertoo Alma Media.

Neuvottelujen tuloksena työ vähenee 11 henkilötyövuodella. Kaikki vähennykset tehdään erosopimusten kautta. Lisäksi kuudelle ihmiselle löytyi uusi tehtävä uudelleensijoitusten tai toimenkuvamuutosten avulla.

Yle kertoi torstaina, että Aamulehden toimitus marssi vähän ennen kello 13:a ulos vastalauseena vähennyksille ja työnantajan toiminnalle yt-prosessissa.

– Tapa, jolla meille on tästä kerrottu, on käsittämättömän pöyristyttävä. En ole näin synkkiä päiviä viettänyt kuin nyt, sanoo 40 vuotta Aamulehdessä työskennellyt toimittaja Matti Kuusela Ylelle.

– Meitä on pidetty kaksi, kolme päivää löyhässä hirressä. Siellä on itketty. Onneksi on niin hyvä yhteishenki, että kukaan ei ole ihan täysin murtunut, Kuusela sanoo.

Yt-neuvottelut koskivat yhteensä noin sataa Aamulehden toimituksen työntekijää.

Järjestelyjen seurauksena Alma Media kirjaa vuoden 2018 neljännen vuosineljänneksen tulokseen arviolta 0,5 miljoonan euron kulun.

Neuvottelujen alussa ilmoitettu enimmäisvähennys oli 17 henkilötyövuotta. Alma Media Kustannus Oy:n palveluksessa on noin 300 ihmistä.

Yt-neuvottelujen alkamisesta kerrottiin lokakuun alussa.

Alma Consumerin johtaja Kari Kivelä perusteli tuolloin neuvotteluita valtakunnallisen sanomalehtimainonnan laskulla.

29.11. kello 13.45: Uutista päivitetty Ylen tiedoilla ulosmarssista ja kommenteilla.