Wal­ta­kun­nal­li­set we­te­raa­ni­ko­ne­päi­vien vi­ral­li­sen Ze­to­rin kam­pi­käyn­nis­tyk­sen mes­ta­ruus rat­kais­tiin per­jan­tai­na Ou­lai­sis­sa. Leik­ki­mie­li­nen ki­sai­lu on yli­kun­nal­li­nen kisa, jos­sa tänä vuon­na oli osal­lis­tu­jia kah­dek­san. Mes­ta­ruu­den uu­si vii­me vuo­den voit­ta­ja, Mart­ti Ni­ku­la Haa­pa­ve­del­tä. Hän sai vih­re­än trak­to­rin kam­mel­la käyn­tiin no­pei­ten, jopa al­le 9 se­kun­nin ajal­laan. Toi­sek­si tuli Kau­ko Ni­ku­la niin ikään Haa­pa­ve­del­tä ja kol­man­nek­si Ilk­ka Ni­su­la Kan­nuk­ses­ta.

Per­jan­tai oli Ou­lai­sis­sa vii­kon­lo­pun yli pi­det­tä­vien we­te­raa­ni­ko­ne­päi­vien vi­ral­li­nen avaus­päi­vä. Wan­ha Woi­ma ry:n jär­jes­tä­mä vuo­sit­tai­nen ta­pah­tu­ma on al­ka­nut hy­väs­sä ja lep­poi­sas­sa tun­nel­mas­sa. Myös ylei­söä löy­tää pai­kal­le vuo­si vuo­del­ta yhä enem­män. We­te­raa­ni­ko­ne­päi­vien osal­lis­tu­ja­mää­rä on va­kiin­tu­nut rei­luun 20 000 kä­vi­jään. Per­jan­tai­na rik­kou­tui kui­ten­kin jo yk­si en­nä­tys.

– Per­jan­tail­le va­ra­tut kol­men päi­vän yh­teis­li­put ja päi­vä­li­put lop­pui­vat kes­ken. Vä­keä on to­del­la pal­jon ja tun­nel­ma on lois­ta­va. Ih­mi­siä on pal­jon enem­män kuin ai­kai­sem­pien vuo­sien per­jan­tai­na, Wan­han Woi­man pu­heen­joh­ta­ja Jou­ni Ait­to-oja ker­too.

Eri­tyi­ses­ti pu­heen­joh­ta­ja on huo­man­nut, et­tä lap­si­per­hei­tä on pal­jon liik­keel­lä.

We­te­raa­ni­ko­ne­päi­vät jat­ku­vat sun­nun­tai-il­taan saak­ka.