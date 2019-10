Viitostie suljettu liikenteeltä Kuusamossa onnettomuuden vuoksi – paikalla kiertotie

Valtatie 5 on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi Kuusamossa.

Onnettomuuspaikka sijaitsee Rukan risteyksestä noin yhdeksän kilometriä Kuusamon suuntaan.

Kiertotie on järjestetty Rukajärventien kautta.

Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä.

Kuusamon ja Rukan alueella on satanut lunta, ja Tieliikennekeskuksen mukaan paikalla on normaali talvikeli. Tienpinta on kuitenkin suolattu ja sula.

– Urakoitsijalle on huomautettu että myös kiertotien liukkaudentorjunta tulee ottaa huomioon, Tieliikennekeskuksen päivystäjä Riitta Orre kertoo.

Ilmatieteen laitos on antanut huonon ajokelin varoituksen Kuusamon alueelle johtuen räntä- ja lumisateesta sekä mahdollisesta tienpintojen jäätymisestä.

Juttua päivitetään.