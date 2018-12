Viimeiset synnyttäjät otetaan Oulaskankaan sairaalaan sisään perjantaina, henkilöstön parissa menossa yt-neuvottelut

Tyhjä syyttää valviraa,nykyhallitus on syypää oulaskankaan synnytysten loppumiseen.Pääministeripuolueella on sosiaali ja terveysministerin salkku ja ei olis tarvinnut muuta kuin asetuksia muuttaa niin synnytykseyt olisivat jatkuneet.Mutta kun sipilä on sanonut että 3 miljardia tulee säästöjä sote uudiostuksessa niin se tarkoittaa että kaikki pienet sairaalat ajetaan alas ja sieltä revitään ne säästöt joita ei muuten olisi tullut.Saarikko kävi raahessa kehumassa raahen sairaalaa(teki saman oulaskankaalla),saapa nähdä kauanko siellä tehdään leikkauksia ja muita toimenpiteitä,taitaa tulla makuutussairaala oyksista leikkauksista tuleville toipilaille.Se mitä tästä opimme on että kepu pettää ja se pettää jopa omatkin äänestäjät,olisi aika silmien avautua äänestäjillä seuraaviin vaaleihin mennessä ettei mene loputkin terveyspalvelut oulun eteläpuolelta.