Varusmies sai Lohtajalla vammoja eri puolille kehoa ilmatorjuntatykin ammuksen räjähdettyä – kuljetettiin helikopterilla OYSiin

Lohtajalla meneillään olevassa valtakunnallisessa ilmapuolustusharjoituksessa tapahtui perjantaina aamulla kello 9.30 aikaan onnettomuus, jossa Panssariprikaatin varusmies sai kranaatinsirpaleista vammoja eri puolille kehoa.

Maavoimien mukaan varusmies oli käsitellyt kaksiputkisen 23-millimetrisen ilmatorjuntatykin eli "Sergein" ammuksia, kun yksi kranaateista räjähti.

Uhri sai vammoja kasvoihin, käteen ja reiteen. Muille tilanteessa paikalla olleille ei tullut vammoja.

Varusmies evakuoitiin Lohtajalta puolustusvoimien helikopterilla OYSiin silmäkirurgin hoidettavaksi.

Varusmiehen läheisiin on oltu yhteydessä, maavoimat tiedottaa.

Poliisi ja puolustusvoimat tutkivat tapahtunutta.

Onnettomuuteen liittyvä 23 millimetrin ilmatorjuntatykki oli malliltaan 23ItK61, kertoo maavoimat.

Alun perin Neuvostoliitosta ostettu tykkikalusto on ollut käytössä jo vuosikymmeniä, eli kyse on varsin iäkkäästä ilmatorjunta-aseesta, maavoimien kalustoesittelysivustolla kerrotaan. Osaa tykeistä on modernisoitu Suomessa vuosien varrella.