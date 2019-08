Vapon maa-alueet menevät sutjakasti kaupaksi Pohjois-Pohjanmaalla – erityisesti lintukosteikot kiinnostavat

Energiayhtiö Vapon maa-alueiden myynti on edennyt Pohjois-Pohjanmaalla ja koko Suomessa sutjakasti.

Myyntirupeaman alusta lokakuusta 2017 lähtien Vapo on myynyt yhteensä yli 16 000 hehtaaria metsää, kosteikkoja, peltoja ja suonpohjia. Tyypillinen myytävä alue on noin 20 hehtaarin suuruinen, mutta isoimmat ovat olleet jopa yli 200-hehtaarisia.

– Se on aika paljon maata. Olemme olleet tyytyväisiä myynnin etenemiseen, projektista vastaava johtaja Pasi Koivisto Vapolta sanoo.

Tälläkin hetkellä Pohjois-Pohjanmaalla on myytävänä useita maa-alueita esimerkiksi Oulussa, Pudasjärvellä, Haapajärvellä, Siikalatvassa ja Kärsämäellä, ja lisää on tulossa. Koivisto arvioi, että myynti jatkuu vielä ainakin pari vuotta, ja tulevissa myytävissä maa-alueissa on mukana reilusti kohteita myös Pohjois-Pohjanmaalta. Vapo kartoittaa jatkuvasti lisää myytäviä alueita.

– Yleisestikin iso osa myytävistä alueista sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalta Itä-Suomeen ulottuvalla kaarella.

Maa-alueiden myymisen taustalla on se, että Vapo omistaa yhtiön tämänhetkiseen ja tulevaan tarpeeseen liikaa maata, ja yhtiö haluaa käyttämättömästä omaisuudesta eroon.

Myydyt maat menevät ostajille monenlaiseen käyttöön: niitä on ostettu metsätalousmaaksi, pelloiksi, riistakosteikoiksi ja nykyajan trendin mukaisesti myös hiilinieluiksi.

Koiviston mukaan Pohjois-Pohjanmaalla ostajat ovat hankkineet maita muun muassa lintukosteikoiksi. Ihmiset, joiden maat rajautuvat Vapon maihin, ovat saattaneet ostaa alueita lisämaaksi omansa rinnalle.

Kosteikkojen suosio on päässyt yllättämään jopa myyjät itsensä. Koiviston mukaan lintukosteikoiksi sopivat alueet, jotka eivät ole liian kaukana tiestä ja joilla viihtyvät linnut ja pikkunisäkkäät, ovat menneet kaupaksi erittäin hyvin.

Vapon maita voi huutaa huutokaupat.com-sivustolla, jossa osalla kohteista on pohjahinnat ja osa lähtee nollahinnasta.

Myytävien maiden hehtaarihinnat vaihtelevat paljon. Hehtaari karua avosuota voi irrota noin 500 eurolla, kun taas eteläisessä Suomessa sijaitseva helposti pelloksi kelpaava metsätalousalue voi jo maksaa tuhansia euroja hehtaarilta.