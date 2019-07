Vaalan Metsälamminkankaalle nousee suuri tuulivoimapuisto – toteutuksesta vastaa OX2-yritys

Vaalan Metsälamminkankaalle rakennetaan suuri, 24 tuulivoimalan kokoinen tuulivoimapuisto, tiedottaa Vaalan kunta.

Tuulivoimapuiston hanketoimija LähiTuuli Oy haki tuuvoimaloille rakennuslupaa. Elinvoimalautakunta myönsi rakennusluvat 22. toukokuuta pitämässään kokouksessa kaikille haetuille tuulivoimaloille, eikä niistä ole tullut yhtään valitusta määräaikaan mennessä. Näin ollen tuulivoimanpuiston rakentaminen voi alkaa suunnitellusti.

Lähituuli Oy myy hankkeen OX2 -yritykselle.

– Metsälamminkangas on yksi suurimmista tuulivoimahankkeista Suomessa. Hanke vahvistaa asemaamme Pohjoismaiden johtavana tuulivoimatoimijana. Toimittajien kilpailutukset ja neuvottelut sähkönostosopimuksesta sekä rahoituksesta on jo aloitettu. Tavoitteemme on, että rakentaminen voidaan aloittaa ensi keväänä, jolloin voimalatoimitukset ajoittuisivat kesään 2021, kertoo OX2:n maajohtaja Teemu Loikkanen yhtiön tiedotteessa.

Yhtiön mukaan tuulivoimaloiden suurin kokonaiskorkeus on olemaan noin 230 metriä, ja hankkeen maanomistajat ovat yksityisiä. Metsälamminkankaan tuulipuisto liitetään kantaverkkoon Fingridin Vuolijoen sähköaseman kautta laajentamalla 32 kilometriä pitkää johtokatua.