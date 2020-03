Utajärven kunta tarjoaa asukkailleen ilmaisen internet-yhteyden poikkeusolojen ajaksi – karanteeniin joutuneille kauppakassipalvelu

Todella hienoa Utajärvellä. Näin pitäisi olla muuallakin. On kunnon todelliset toimenpiteet. Muut puhuvat, että pitää auttaa ja ei saa tehdä sitä ja on korkeintaan puhelinnumero, johon neuvotaan soittamaan ja ruuhkaa on niin paljon, että ei numerosta vastata. Apu tuntuu näissä kunnissa olevan todella huonosti saatavilla.