Utajärveläisen Attendon hoivakodin asukkaat saivat 750 euron yllätyslaskun – "Attendo tuottaa tukipalvelut ja voi periä niistä mitä haluaa"

Utajärveläisen Attendon hoivakodin asukkaat saivat satojen eurojen laskun tukipalveluista.

Utajärven Kirkkopuiston hoivakodin asukkaat saivat viime viikolla yllätyksekseen ison laskun.

Attendon hoivakodin toiminta keskeytettiin Valviran päätöksellä vakavien puutteiden vuoksi maaliskuussa, jolloin hoivakodin toiminta siirtyi Oulunkaaren kuntayhtymän hallintaan.

Kalevan lukija kertoi, että siitä huolimatta Attendo on nyt laskuttanut asiakkailta takautuvasti 750 euroa tukipalveluista. Lukija oli huolissaan, koska summa on kohtuuttoman suuri eläkeläisen tulotasolla.

Attendon viestintäpäällikkö Ilona Sammaljärvi vahvistaa, että Attendo on lähettänyt laskun tuottamistaan tukipalveluista kaikille Kirkkopuiston asiakkaille. Tukipalveluja ovat esimerkiksi siivous, pyykkihuolto, sairaanhoidontarvikkeet, apuvälineet sekä yleiset hygieniatarvikkeet.

– Attendo on yhdessä palvelunjärjestäjän eli Oulunkaaren kuntayhtymän kanssa sopinut Kirkkopuiston hoivakodin asukkaiden tukipalvelumaksujen laskutuksesta ajalta, jolloin toiminta on väliaikaisesti siirretty Oulunkaaren kuntayhtymän operoitavaksi, Sammaljärvi kertoo.

Attendo kertoo perivänsä tukipalveluista 5 euroa päivässä, joten kuukaudessa summa on noin 150 euroa.

– Attendon ja Oulunkaaren neuvottelujen pitkittymisestä johtuen laskutus joudutaan harmittavasti tekemään takautuvasti.

Oulunkaaren kuntayhtymän vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiön mukaan Oulunkaaren ja Attendon välisessä sopimuksessa ei ole määritelty tukipalveluihin tai niiden hintaan liittyviä asioita.

Oulunkaaren kuntayhtymä vastaa vain hoivapalveluiden tuottamisesta, joista peritään sama hoitomaksu kuin muissakin kuntayhtymän hoivapalveluyksiköissä. Asumiseen, ruokaan ja siivoukseen liittyvät tehtävät ovat yhä Attendon vastuulla.

– Attendo tuottaa edelleen tukipalvelut ja voi periä niistä mitä haluaa. En tiedä, mikä systeemi heillä on ollut ennen tästä keskeytystä, Pöykiö sanoo.

– Me tuotamme vain hoidon, minkä Valvira on meidät määrännyt tekemään.

Eläkeläiselle yllättäen saapuva 750 euron lasku on tuntuva. Sammaljärvi kertoo, että laskusta on tiedotettu asukkaiden omaisia infokirjeessä, joka on lähetetty laskun saapumista edeltävällä viikolla.

Asukkaille on tarjottu mahdollisuus neuvotella laskutettavan tukipalvelumaksun maksuehdoista esimerkiksi osamaksuvaihtoehdolla tai eräpäivän siirtämisellä.

Attendon Ilona Sammaljärven mukaan Attendolle on jo laskun tiimoilta tullut yhteydenottoja, joissa on kyselty, miten laskutuksen kanssa tulevaisuudessa edetään.

– Käytännössä tukipalveluiden kustannus on ollut sama, mutta se on ollut osa palvelua, joten sitä ei ole eritelty aiemmin. Tukipalvelumaksut eivät siis ole nousseet, Sammaljärvi selventää.

Hänen käsityksensä on, että keskeytyksen vuoksi Kirkkopuiston hoivakodin asukkaiden kokonaiskustannukset eivät olisi nousseet, vaan mahdollisesti jopa laskeneet.