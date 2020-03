Useat Lapin laskettelukeskukset sulkevat hissinsä jo sunnuntain jälkeen – syynä mediatiedot pohjoiseen matkaavista turisteista

Helsinki on avainasemassa erityisesti tässä asiassa, mutta välinpitämyys siellä ollut silmiin pistävää.

Siellä on hyvä terveydenhoito verorahoilla rakennettu viimeisen päälle ja yksityiset samoin verorahoilla rakennetut, mutta Korona leviää siellä kohta tuhannen uuden sairastuneen päivävauhdilla, meno on Italian lailla huoletonta.

Esimerkkinä pahimpana uuden kauppakeskuksen avaaminen varoituksista huolimatta houkutellaan kaikki tarjouksineen ja tuhansia ihmisiä sisään yhtä aikaa, tietää kymmenen tuhatta uutta Koronia tartuntaa nyt lyhyellä ajalla ja pitkällä paljon enemmän.

Presidentin vaimo ja kuusi muuta saa tartunnon 1500 henkilön juhlassa???

Helsinki näyttää erittäin huonoa mallia, ulkomailta tulleet pitäisi laittaa 14 päivän eristykseen, mutta vapaasti menevät muiden sekaan, siellä ei välitetä, kukaan muu jos eristettävä itse ei sitä tee.

Hallitus ei voi valvoa koko Helsingin kymmeniä tuhansia virkamiehiä, huolehtiiko ohjeista, omissa ministeriöissä on kymmeniä tuhansia virkamiehiä ja naisia!