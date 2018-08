UKK-puistossa kadoksissa ollut nainen löysi itse Hammaskurun kämpälle – oli hieman kylmettynyt

Juu tuolla pitää olla järki mukana kun UKK:ssa vaeltaa. Reipas vuosikymmen sitten olin itse siellä vaeltamassa omalla porukalla ja todellakin kuljettiin yhtenä letkana särmästi joka paikasta. Yhdellä taukotuvalla (nimeä en muista) saapui seurue oudosta suunnasta tuvalle eli virallisten reittien välistä tulivat kirjaimellisesti pusikon läpi. Kyselivät sitten meiltä kartan kanssa, että kun he aamulla lähtivät liikkeelle paikasta A ja nyt yrittävät suunnistaa paikkaan B, että ollaankohan edes tontilla. No sitä siinä selvitettiin hetki ja selvisi, että tupa mistä he aamulla lähtivät oli just sama tupa jonka edessä me nyt heidän karttaa tulkittiin. Kun asia seurueelle selvisi, että he ovat samassa paikassa mistä aamulla lähtivät, niin ilme vakavoitui. Kaikki oli heillä ihan hyvin, mutta he tajusivat, että ovat nyt astuneet askeleen enempi erämaahan kuin mitä taidot riittävät. Puhuivat siinä sitten ääneen, että "nyt alkaa piisaamaan ja seuraavaksi virallista reittiä takaisin autolle". Itsekseni totesin, että niin on parempi ja jatkoimme siitä omalla porukalla UKK:n keskellä oleville alueille.