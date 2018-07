Uhkaava maastopalo katkaisi raideliikenteen Oulaisissa, palosta aiheutuu runsaasti voimakasta savua

Oulaisissa roihuaa uhkaava maastopalo, jonka vuoksi raideliikenne on katkaistu. Matkustajia kuljetetaan linja-autoilla Ylivieskan ja Oulun välillä.

Päivystävä päällikkö Petteri Jokelainen Jokilaaksojen pelastuslaitokselta kertoo, että raideliikenteen katkaiseminen on varotoimi.

– Palosta muodostuu niin runsaasti savua, ettei voitu taata liikenteen turvallisuutta.

Maastoa palaa Nikkarintien tietämillä noin 50 kertaa 50 metrin alueella. Syttymissyystä ei ole tietoa. Henkilövahinkoja ei ole tullut, eikä tuli uhkaa asuinrakennuksia.

Jokilaaksojen pelastuslaitos on hälyttänyt paikalle palolentokoneen, jonka kyytiin lähtee pelastuslaitoksen lentosammutuspäällikkö.

– Lentosammutuspäällikkö katsoo ilmasta käsin, miltä paloalue näyttää. Sen perusteella osataan kohdentaa resurssit järkevästi, Jokalainen sanoo.

Lentosammutuspäällikkö on viestiyhteydessä maassa olevan pelastustoimenjohtajan kanssa sekä välittää ilmakuvaa. Pelastustoimenjohtaja vastaa sammutustöistä.

Palo on käytännössä saatu rajattua. Jokelaisen mukaan tilanne on siitä huolimatta haastava. Oulaisten maastopaloindeksi on lähes kuusi, mikä on korkein mahdollinen luku maastopaloindeksin taulukossa. Sammutusolosuhteet ovat äärimmäisen hankalia rutikuivan maaston ja voimakkaan tuulen vuoksi.

Ensimmäiset pelastuslaitoksen yksiköt saivat maastopalohälytyksen kello 13 aikaan. Myöhemmin paikalle kutsuttiin lisää sammutusväkeä.

Sammutustyötä hoitaa vahvennettu pelastusjoukkue eli viisi yksikköä johtamisresursseineen ja vahvennuksineen. Sammutustöissä on mukana 20 henkilöä.

Palon aineellisia vahinkoja ei ole vielä voitu arvioida.