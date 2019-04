Tyhjillään olleen vanhan koulurakennuksen juhlasalissa sytytettiin irtaimistoa tuleen Kemissä – poliisi tutkii tapahtumia

Vuosia tyhjillään ja käyttämättömänä ollut Peurasaaren koulun eli entisen yhteiskoulun rakennuksessa syttyi sunnuntai-iltana kello 19 jälkeen tulipalo Kemin Valtakadulla.

Tuli saatiin sammutettua kello 20.30 mennessä. Sisätiloja tarkistettiin tämän jälkeenkin siltä varalta, että joku olisi ollut ollut sisällä.

– Vaikuttaa kuitenkin todennäköiseltä, että kukaan ei ole altistunut, kertoi päivystävä palomestari Lauri Manninen kello 20.30 aikaan.

Vähän ennen iltakymmentä varmistui, että palossa ei tullut henkilövahinkoja.

Noin 3 000-neliöisen rakennuksen sokkeloisuus ja sankka savu hidastivat sen tutkimista.

Palon jälkiraivaustyöt olivat yhä käynnissä myöhään illalla.

Voimakas palo paikantui koulun juhlasaliin, jossa oli sytytetty irtaimistoa palamaan. Palomestari Mannisen mukaan poliisi aloittaa palonsyyn tutkinnan.

Kiinteistö kärsi merkittävät palo-, vesi- ja savuvahingot.

Punatiiliverhoiltu koulurakennus on kokenut vuosien varrella rajua ilkivaltaa ja siellä on vieraillut luvatta nuorisoa. Tämän vuoksi pelastuslaitoksen savusukeltajat pyrkivät alkuvaiheessa varmistamaan, ettei sisällä ollut palon jatkuessa ketään.

Kaikki ovet ja ikkunat on levytetty umpeen, joten näkyvyys sisällä on huono ja savu jää sisälle, Manninen kertoi.

Koulurakennuksesta on katkaistu sähköt ja vedet vuosia sitten. Sisätiloja on hajotettu ja sieltä on vuosien mittaan viety lähes kaikki vielä irtilähtevä.

Alunperin koulu jätettiin tyhjilleen oppilaiden vähentymisen ja tiloissa todettujen sisäilmaongelmien vuoksi. Rakennus on valmistunut 1960-luvulla ja se on suojeltu. Kemin kaupungilla on kuitenkin ollut pyrkimys saada sille purkulupa.