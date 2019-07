Tornionjoesta löytyi muoviremmiin kuristunut lohi – kuva järkyttää sosiaalisessa mediassa: "Todella surullinen näky"

Roskaaminen ja sotkeminen on suomalaisille luonnollinen asia. Kaikki on mäskätty ihan kaikki. Suurin syy on poliittinen järjestelmä jossa merkkaa vain raha. Valta pitää siirtää pois politikoilta ja antaa se tutkioille. Muuten me menetämme tämän pallon.