Tornion liikenteessä todellista toilailua: Parikymppinen mieskuljettaja puhalsi alkometriin 5,13 promillen tuloksen – toisella kerralla puhaltaminen ei enää onnistunut kunnolla

Tuossa eka puhalluksessa on selkeästi nauttimisesta kulunut vain vähän aikaa, siksi lukema on noin korkea. Toisen puhalluksen lukema promilleiksi muutettuna on noin 1,5, joka vastaa kuvattua humalatilaa. Eli suhteellisen normi promillemäärä, ei mitään ihmeempää eikä ennätyksellistä.