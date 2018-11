Tokmannin suuromistaja Seppo Saastamoinen jälleen Kainuun verolistan kärjessä

Kainuun suurituloisin oli Tokmannin suuromistaja ja hallituksen jäsen Seppo Saastamoinen lähes 4,7 miljoonan euron yhteistuloilla. Tuloista ansiotuloa oli noin 150 000 euroa ja pääomatuloa noin 4,5 miljoonaa euroa.

Seppo Saastamoinen on ollut Tokmannin varatoimitusjohtaja. Hän on myös Tarjousmaxin, Maxi-Makasiinin ja Maxi-Kodintukun perustaja, liikkeet on sulautettu Tokmanni-yhtiöön. Saastamoinen on mukana myös kiinteistöbisneksessä.

Toisena lisatalla on Insinööritoimisto Mäkeläisen viime vuonna Lehto Groupille myynyt Lasse Mäkeläinen. Mäkeläisen yhteistulot olivat yli 2 miljoonaa euroa. Ansiotuloja oli 100 000 euroa ja pääomatuloja lähes 2 miljoonaa euroa.

Kolmantena Kainuun verotuloissa on Arto Määttä lähes miljoonan euron yhteistuloilla. Ansiotoloja hänellä oli 70 000 euroa ja pääomatuloja yli 900 000 euroa.



Kainuun eniten tienanneet (ansiotulot, pääomatulot, tulot euroina yhteensä):

1. Saastamoinen Seppo Markku 149205, 4528715, 4677920

2. Mäkeläinen Lasse Juhani 105814, 1972776, 2078590

3. Määttä Arto Kalevi 73241, 924344, 997586

4. Määttä Raimo Olavi 41948, 925808, 967756

5. Nyman Pälvi Onerva 59053, 827097, 886150

6. Määttä Risto Antero 41948, 829830, 871778

7. Kela Antti Vilhelm 202029, 668107, 870136

8. Lanamäki Jouni Tapio 598777, 193286, 792062

9. Nyman Jussi Sakari 18426, 722397, 740823

10. Saastamoinen Anne Eliisa 31944, 547479, 579423