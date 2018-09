Muu­tok­set Fen­no­voi­man joh­to­por­taas­sa jat­ku­vat. Tek­niik­ka­joh­ta­ja Jaak­ko Pul­li­nen on ir­ti­sa­nou­tu­nut yh­ti­ön pal­ve­luk­ses­ta ja siir­tyy Ou­to­tec Oyj:n suun­nit­te­lu­joh­ta­jak­si.

Pul­li­nen on työs­ken­nel­lyt Fen­no­voi­mas­sa vuo­des­ta 2012 läh­tien. Hä­nen teh­tä­vä­nään on ol­lut val­voa, et­tä lai­tok­sen suun­nit­te­lu vas­taa suo­ma­lai­sia mää­räyk­siä ja on lai­tos­toi­mi­tus­so­pi­muk­sen mu­kais­ta.

Pul­li­sel­la on pit­kä ko­ke­mus ydin­voi­ma-alal­ta. En­nen lä­hes seit­se­män vuo­den uraan­sa Fen­no­voi­mas­sa hän työs­ken­te­li yh­teen­sä yli 18 vuo­den ajan Imat­ran Voi­man, Te­ol­li­suu­den Voi­man ja For­tu­min pal­ve­luk­ses­sa.

Al­ku­vii­kos­ta uu­ti­soi­tiin, et­tä Fen­no­voi­man vies­tin­näs­tä ja yh­teis­kun­ta­suh­teis­ta vas­taa­va vies­tin­tä­joh­ta­ja Mai­ra Ket­tu­nen jät­tää teh­tä­vän­sä syys­kuun jäl­keen. Ket­tu­nen eh­ti työs­ken­nel­lä Fen­no­voi­mas­sa kym­me­nen vuot­ta.