Syötteen kansallispuiston suosio yhä kasvanut – retkeilyreittejä kunnostettu ja tuotteistettu

Syötteen kansallispuiston käyntimäärät jatkavat nousuaan. Tammikuusta elokuun loppuun Syötteen kansallispuiston käyntimäärä oli reilut 48 000, jossa kasvua edellisvuoteen on 23 prosenttia. Viime vuonnakin Syötteellä tehtiin käyntimääräennätys.

- Viime vuosina Metsähallitus on kunnostanut ja tuotteistanut kansallispuiston retkeilyreittejä. Samaan aikaan matkailualuetta kokonaisuudessaan kehitetään voimakkaasti. Nyt otetaan selviä harppauksia siihen suuntaan, että alueelle tulee uusia palveluja ja palveluntarjoajia, ja ympärivuotinen matkailu vahvistuu, kommentoi toimitusjohtaja Sari Turtiainen Pudasjärven Kehitys oy:stä.

Myös Iso-Syötteen retkeilyalueen käyntimäärissä on nousua. Eniten suositaan kasvattavat kuitenkin kansallispuiston alueet, jotka sijaitsevat lähellä Syötteen matkailukeskusta. Esimerkiksi latureittien kehitys, saavutettavuuden parantaminen, on omalta osaltaan ollut yksi tekijä kansallispuiston käyntimäärien nousuun. Hiihtäjät pääsevät sivakoimaan Syötteen ympärysladulle suoraan matkailukeskuksen ytimestä.



Syötteen luontokeskukseen etsitään yrittäjää



Metsähallituksen tavoitteena on uudistaa luontokeskuksen toimintaa ja palveluita. Kehittämistyö on pitänyt sisällään asiakaskyselyitä sekä alueen matkailutoimijoiden kuulemisia. Tällä viikolla on avattu yrittäjähaku.



- Haemme tiloihin yrittäjää, joka ottaa ensisijaisesti vastuulleen kahvila-ravintolan palvelujen pyörittämisen, mutta toimialuetta on mahdollista laajentaa myös muihin palveluihin, kertoo puistonjohtaja Saara Airaksinen.



Syötteen luontokeskus sijaitsee kansallispuiston portilla. Se pitää sisällään tällä hetkellä kahvila-ravintolan, auditorion ja näyttelytilan. Lisäksi retkeilijät saavat luontokeskuksesta opastusta ja infoa ja jopa retkeilyvälineitä vuokralle. Metsähallituksen luontopalvelut on viimeisen kolmen vuoden ajan vastannut koko talon toiminnoista.