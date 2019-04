Susien pannoitukset päättyivät – Länsi-Suomesta halutaan uutta tietoa susien liikkeistä

Luonnonvarakeskus pannoitti 18 sutta tämän kevään aikana. Pannoitukset ovat päättyneet tältä keväältä.

Gps-pannoilla merkittiin kuusi sutta läntisellä kannanhoitoalueella: neljä Pohjois-Pohjanmaalla ja kaksi Pohjois-Hämeessä. Itäisellä kannanhoitoalueella pannoitettiin 12 sutta: kolme Kainuussa, kolme Pohjois-Savossa ja kuusi Pohjois-Karjalassa.

Susia on aiemmin merkitty pääosin Itä-Suomessa. Länsi-Suomen pannoitusten tavoitteena on saada tietoa susien liikkumisesta alueella, jossa on voimakkaampi ihmisvaikutus kuin itäisessä Suomessa.



Merkityistä susista neljä oli pentuja ja 14 aikuisia. Pannoitettujen susien kokonaismäärään sisältyy seitsemän pannanvaihtoa. Pantojen vaihdot tehtiin itäisellä kannanhoitoalueella. Asennettu panta toimii noin vuoden.



Merkittyjen susien liikkeitä voi seurata elokuusta helmikuun loppuun Riistahavainnot.fi-palvelussa. Maaliskuusta elokuuhun välisellä ajalla paikannustietoja ei esitetä suden lisääntymisajan vuoksi.

Pannoilla merkittyjen susien avulla saadaan tietoa laumojen reviirien rajoista, nuorten susien vaelluksista, susien syntyvyydestä ja kuolleisuudesta, elinympäristön käytöstä ja vierailuista pihapiireissä. Luke käyttää tietoja tutkimuksessa ja suden kanta-arvion laadinnassa.