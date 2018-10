Stuk: Fennovoiman turvallisuuskulttuurissa ei muutosta parempaan – "Yhtiö perustelee päätöksiä vasta jälkikäteen"

Kepun mandaatilla ylioppilaspoliitikkojohtajana 70- luvulla häärinyt Nokiankin konkaan saanut Jorma Ollila on nyt kepulaisten ohjaaman Outokummun hallituksen puheenjohtaja. Ja yllätys - Outokumpu on suurin suomalainen Fennovoiman omistaja ja Suomen suurina sähkönkuluttaja. Tosin Outokummulla on jo yli 10 vuoden tappioputki menossa. Sipilä tulee vielä ennen vaaleja antamaan valtionyhtiö Outokummulle suunnatun osakeannin verorahoista, koska muuten tämä Migritin kaltainen Outokumpu on konkassa.