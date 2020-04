Sodankylän Tähtelässä on sunnuntaina mitattu 122 senttiä lunta, mikä on aseman 109-vuotisen mittaushistorian kaikkien aikojen ennätys.

Asiasta kertoi Ilmatieteen laitoksen meteorologi Mika Rantanen Twitterissä.

Sodankylän Tähtelässä on tänä aamuna mitattu 122 cm lunta, mikä on aseman 109-vuotisen mittaushistorian kaikkien aikojen ennätys. #lumensyvyys pic.twitter.com/Y9uiw2AI8w — Mika Rantanen (@mikarantane) April 13, 2020

Keski-Lapissa lunta on laajoilla alueilla yli metri lunta. Maksimit ovat 120–130 senttiä. Lunta on jopa 40–50 senttiä enemmän ajankohdan tavanomaiseen määrään nähden.

Kaikkein lumisin paikka Lapissa on tällä hetkellä kuitenkin Kittilän Kenttärova, jossa lumensyvyydeksi mitattiin maanantaina aamupäivällä 130 senttiä.

Esimerkiksi Savukosken kirkonkylän, Inari-Saariselän alueen, Ylitornion Meltosjärven ja Utsjoen Kevon mittausasemilla on lunta enemmän kuin koskaan aiemmin tähän aikaan vuodesta, kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Paavo Korpela.

Lisää lunta tulee tällä viikolla

Sää on tällä viikolla hieman tavanomaista kylmempi pohjoisen puoleisen ilmavirtauksen vuoksi.

Esimerkiksi tiistaina ja keskiviikkona sataa melkein koko Lapissa.

– Sateita on useampanakin päivänä tällä viikolla. Torstai näyttää äkksieltään kaikkein poutaisimmalta päivältä, silloinkin sataa mutta Itä-Lappi-painotteisesti.

Perjantai näyttää taas erittäin sateiselta. Paikoin sademäärä on jopa 10 milliä. Korpela arvioi, että sateet tulevat enimmäkseen lumena.

– Sää on epävakaista koko viikon. Aika tuulistakin on sää ajottain. Kun maanantain tuulista on selvitty, loppuviikosta esiintyy taas kovaa puuskittaista tuulta.

Ilmastonmuutos lisää sateita

Suuret lumimäärät eivät ole ristiriidassa ilmastonmuutos-signaalin kanssa, kertoo meteorologi Mika Rantanten Twitterissä.

– Lumisateen määrän ennustetaan jopa hieman kasvavan Pohjois-Lapissa vuosisadan puoliväliin mennessä, kunnes lämpeneminen "jyrää" alleen kasvaneen sadannan.

– Niin Sodankylässä kuin muuallakin Suomessa keskilämpötilan trendi on nouseva, vaikka Sodankylässä yksittäinen lämpimin vuosi onkin vielä vuodelta 1938, hän jatkaa.

Suomen kaikkien aikojen lumensyvyysennätys, 190 senttiä, on mitattu Kilpisjärvellä 19.4.1997.

