Sii­ka­lat­van kun­nan joh­ta­vat vir­ka­mie­het, joh­ta­vat kun­ta­päät­tä­jät ja kan­san­ter­veys­työn joh­ta­va vir­ka­lää­kä­ri Jari Tuu­na­nen ovat päät­tä­neet sun­nun­tai­na pi­tä­mäs­sään pu­he­lin­ko­kouk­ses­sa kou­lu­työn kes­keyt­tä­mi­ses­tä.

Lä­hi­o­pe­tus kou­luil­la kes­key­te­tään Sii­ka­lat­van pe­rus­kou­luis­sa, esi­kou­luis­sa ja lu­ki­os­sa ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen en­nal­ta­eh­käi­se­mi­sek­si. Myös kan­sa­lai­so­pis­ton opin­to­pii­rit kes­key­te­tään tois­tai­sek­si.

Kun­nas­sa ja kou­luil­la ei ole to­det­tu­ja ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja, vaan ky­sees­sä on en­na­koi­va ja en­nal­ta­eh­käi­se­vä toi­mi.

– Ei pys­ty­tä enää jäl­jit­tä­mään, mis­tä tau­ti on saa­tu, jos joku sai­ras­tuu. Moni on ol­lut reis­sus­sa. Ha­lu­taan toi­mia en­na­koi­vas­ti, ku­vai­lee Sii­ka­lat­van kun­nan­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Kai­sa Lou­et-Si­mi­lä.

Voi ol­la, et­tä jo al­ka­val­la vii­kol­la edus­kun­ta päät­tää val­mius­lain mu­kai­sis­ta toi­mis­ta joka myös sul­ki­si kou­lut. Mi­kä­li val­mius­la­ki ei tule voi­maan, lin­jaa si­vis­tys­lau­ta­kun­ta tors­tai-il­ta­na pi­det­tä­väs­sä ko­kouk­ses­sa, jat­kuu­ko kou­lu­työ vii­kol­la 13.

Lou­et-Si­mi­län mu­kaan Sii­ka­lat­van kun­nan ei ole täs­sä vai­hees­sa mah­dol­lis­ta jär­jes­tää pe­rus­kou­lu­lai­sil­le etä­o­pe­tus­ta. Kun­kin op­pi­laan oma opet­ta­ja tie­dot­taa Wil­man kaut­ta etä­teh­tä­vis­tä. Sun­nun­tai­pa­la­ve­ris­sa nä­ke­mys oli, et­tä jos kou­lut ovat sul­je­tut vain vii­kon, ki­ri­tään op­pi­mis­ta­voit­teet kiin­ni tou­ko­kuus­sa vii­mei­sel­lä kou­lu­vii­kol­la, jol­loin usein on ol­lut ke­vy­em­pää ope­tus­ta. Jos val­mius­la­ki tu­lee voi­maan ja kou­lut ovat pi­dem­pään kiin­ni, on mah­dol­lis­ta, et­tä kou­lu­työ jat­kuu ke­sä­kuus­sa.

– Sii­ka­lat­van lu­ki­os­sa ei tu­le­val­la vii­kol­la jär­jes­te­tä lä­hi­o­pe­tus­ta, vaan opis­kel­laan it­se­näi­ses­ti ja jär­jes­te­tään etä­o­pe­tus­ta. Täl­lä toi­mel­la py­rim­me tur­vaa­maan yo-kir­joi­tuk­set, to­te­aa Sii­ka­lat­van lu­ki­on reh­to­ri Juha Ar­be­lius sun­nun­tai­na il­ta­päi­väl­lä an­ta­mas­saan tie­dot­tees­sa.

Ar­be­lius tar­ken­taa, et­tä kou­lu­kul­je­tuk­sia ei jär­jes­te­tä, jo­ten kir­joi­tuk­siin osal­lis­tu­vien on il­moi­tet­ta­va mah­dol­li­ses­ta kyy­ti­tar­pees­ta kou­lu­sih­tee­ri Nii­na Lei­vis­käl­le.

Vii­kon­lo­pun ai­ka­na muun mu­as­sa Kai­sa Lou­et-Si­mi­läl­le on tul­lut ky­se­ly­jä, voi­ko töi­hin men­nä, kun on pa­lan­nut juu­ri ul­ko­maan­mat­kal­ta. Vuo­de­o­sas­tol­la tai van­hus­ten te­hos­te­tus­sa pal­ve­lu­a­su­mi­ses­sa työs­ken­te­le­vät ei­vät voi pa­la­ta suo­raan töi­hin. Sen si­jaan, jos sel­lai­ses­sa työs­sä työs­ken­te­le­vä, joka ei töi­hin pa­la­tes­saan vaa­ran­na ris­ki­ryh­mään kuu­lu­via, voi pa­la­ta töi­hin, jos on oi­ree­ton, ei­kä ole ol­lut alu­eel­la joka täl­lä het­kel­lä mää­ri­te­tään ris­ki­a­lu­eek­si.

– Ai­na kun tul­laan jos­ta­kin päin maa­il­maa on mah­dol­lis­ta, et­tä saa tar­tun­nan vaik­ka len­to­ken­täl­tä oven­kah­vas­ta.

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen suo­si­tus on, et­tä tur­haa ko­koon­tu­mis­ta väl­te­tään. Kai­sa Lou­et-Si­mi­lä al­le­kir­joit­taa nä­ke­myk­sen ja hok­saut­taa myös nuo­ri­sol­le, et­tä kun nuok­ka­rit ja kou­lut ovat kiin­ni, kan­nat­taa myös ky­läl­lä ko­koon­tu­mis­ta vält­tää.

Lou­et-Si­mi­lä näyt­tää myös it­se esi­merk­kiä, ja ker­too per­heen­sä päät­tä­neen, et­tä su­ku­lais­lap­sen 6-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vä­kah­veil­le ei läh­det­ty. Eri­kois­sai­raan­hoi­don- ja lää­kin­näl­li­sen kun­tou­tuk­sen pal­ve­lu­pääl­lik­kö­nä toi­mi­va Kai­sa Lou­et-Si­mi­lä on siir­tä­nyt omat toi­mis­to­tar­vik­keen­sa Me­hi­läi­sen Rant­si­lan vas­taa­no­tol­ta ko­tiin­sa, jos­sa ai­koo teh­dä lä­hi­a­jat etä­töi­tä hoi­ta­en Me­hi­läi­sen neu­von­ta­pal­ve­lui­ta ja vas­tail­len digi-kli­ni­kal­le.

Hän vink­kaa, et­tä ky­läi­lyä kan­nat­taa vält­tää, kos­ka myös fluns­saa on liik­keel­lä. Jos ky­läi­ly­reis­sul­ta ei saa­kaan tu­li­ai­sek­si ko­ro­naa, vaan ta­val­li­sen fluns­san, on fluns­san hil­jat­tain sai­ras­ta­neel­la hei­kom­pi vas­tus­tus­ky­ky, jol­loin vi­rus­tau­dit­kin tart­tu­vat her­kem­min.

– Nyt kan­nat­taa lait­taa kaik­ki huba-vie­rai­lut pan­naan, neu­voo Lou­et-Si­mi­lä.