Mulla salama kopsahti repunsolokeen ja nyt on minivoquesta vain lasku muistona. Kyllä harmittaa kun just olin minivoquelaitokselta tullu.

Nizoral tuli hätäpäissään juotua ja nyt se polttaa mahasa. Pää- ja mahapolttoa ei kestä, ukkosen vielä jotenkin eli siis kosukkakauppaan ja menetykset unholaan. Velatkin on kohta saatavia.