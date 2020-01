Saksalaisen sota-aluksen epäillään loukanneen Suomen aluevesiä Raahen edustalla – lähes 150-metrinen fregatti suorittaa Pohjanlahdella jääkokeita

Pohjanlahdella on viime päivien aikana liikkunut saksalainen sota-alus, Baden-Württemberg -luokan fregatti. Maanantaina noin 50 kilometrin päässä rannikosta seilannut laiva suorittaa alueella jääkokeita.

Puolustusministeriön mukaan aluksen epäillään loukanneen Suomen aluevesiä lauantai-iltana Perämerellä Raahen edustalla. Aluksen reitti käy ilmi MarineTraffic-sivuston sijaintiedoista.

– Syvimmillään alus on ollut joitakin satoja metrejä Suomen aluevesillä, kertoo puolustusministeriön viestintäjohtaja Niina Hyrsky.

Alus vieraili viikko sitten Helsingissä, jossa myös yleisöllä oli mahdollisuus tutustua siihen. Vierailusta kertoivat muun muassa Ilta-Sanomat ja Suomen Sotilas -lehti. Satamavierailun jälkeen laiva suuntasi pohjoiseen.

Fregatin vierailu ja testaaminen Suomessa on suunniteltu etukäteen. Vieraiden valtioiden alusten liikkuminen Suomen vesillä on luvanalaista toimintaa, jota säätelee merivoimien esikunta. Luvassa on myös määritelty se alue, jolla alus saa liikkua.

Merivoimien tiedotuspäällikön Annele Apajakarin mukaan epäilty aluevesiloukkaus ei vaikuta fregatin aluslupaan, vaan se saa jatkaa jääkokeita normaalisti. Alueloukkauksen tutkinnasta vastaa rajavartiolaitos.

Kauanko 149,5-metrinen sotalaiva sitten tulee liikkumaan Merenkurkussa ja Perämerellä?

– Alusluvan alkamisesta tai päättymisestä ei voi kertoa tarkemmin, sillä asia on turvaluokiteltua tietoa. Yleensä vastaavan tyyppiset matkat eivät kuitenkaan ole kauhean pitkäaikaisia ja kestä kuukausikaupalla, Apajakari kertoo.

Jääkokeiden tarkoituksena on testata sota-aluksen toimintakykyä talvisissa olosuhteissa.

– Puhutaan sellaisesta käsitteestä kuin jäissäkulkukyky, joka liittyy siihen miten alus kestää ja käyttäytyy talvisissa olosuhteissa. Jos vähänkin liikkuu pohjoisemmilla merialueilla tämä kyky on ihan oleellinen, Annele Apajakari sanoo.

Eri valtioiden alusten suorittamat matkat ovat hänen mukaansa suhteellisen yleisiä. Suomen Sotilas -lehden mukaan laivastovierailut tammikuussa ovat kuitenkin harvinaisia.

– Erilaista tutkimustoimintaa järjestetään säännöllisesti eri valtioiden taholta, Apajakari toteaa.

Länsi-Suomen merivartioston mukaan jäätilanne Pohjanlahdella on leudon talven vuoksi heikko.

– Voisin veikata että jääkokeet eivät tule olemaan kovin häävit, Pohjanlahdella kun ei ole jäitä ollenkaan, toteaa Länsi-Suomen merivartioston kenttäjohtaja Kristian Hermansson.

Baden-Württemberg on Saksan laivaston uusin ja luokkansa ensimmäinen alus. Se otettiin käyttöön kesällä 2019.