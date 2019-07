Saamelaiskäräjät uhmaa KHO:n päätöstä, vetoaa ihmisoikeusrikkomukseen – Mikko Kärnä vaatii rahahanojen katkaisua

Äänioikeuden menettäneiden joukossa oli myös viime vaaleissa saamelaiskäräjille valittu Kari Kyrö. Kyrön saaman päätöksen mukaan vaaliluettelosta poistamisen olisi pitänyt olla Suomen valtion vastuulla.

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta on poistanut vaaliluettelostaan 94 henkilöä, jotka korkein hallinto-oikeus on lisännyt siihen vuosina 2011 ja 2015. Joukossa on myös yksi saamelaiskäräjien jäsen.

Saamelaiskäräjät on saamelaisten korkein päätöksentekoelin, ja sen vaaliluetteloon hyväksyminen oikeuttaa henkilöä äänestämään ja asettumaan ehdolle saamelaiskäräjävaaleissa. Julkisessa keskustelussa vaaliluetteloon hyväksyminen rinnastetaan usein saamelaiseksi tunnustamiseen.

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta katsoo päätöksessään, että KHO:lla ei ollut oikeutta lisätä päätöksistä valittaneita henkilöitä vaaliluetteloon. Se perustelee omaa päätöstään YK:n ihmisoikeuskomitean antamalla moitteella, jonka mukaan KHO:n päätös loukkaa saamelaiskäräjien itsemääräämisoikeutta.

Suomen pitää raportoida YK:n ihmisoikeuskomitealle heinäkuun loppuun mennessä toimenpiteistä, joihin se on huomautuksen jälkeen ryhtynyt. KHO hylkäsi heinäkuun alussa saamelaiskäräjien hakemuksen, jossa vaadittiin käräjien kertaalleen hylkäämien henkilöiden poistamista vaaliluettelosta.

Kärnä vaatii rahoituksen poistamista

Saamelaiskäräjien päätöksestä kertoi ensimmäisenä Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä. Medialle lähettämässään tiedotteessa hän vaatii "saamelaiskäräjien palauttamista laillisuuden tielle" sekä sitä, että "saamelaiskäräjien vaalilautakunta alkaa noudattamaan toiminnassaan lakia".

Kärnä kertoo jättäneensä hallitukselle torstaina kirjallisen kysymyksen, jossa hän vaatii saamelaiskäräjien rahoituksen katkaisemista toistaiseksi päätöksen takia. Medialle lähettämässään tiedotteessa hän vaatii valtiolta pikaisia toimenpiteitä.

– Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan toiminta on kuin suoraan totalitäärisestä valtiosta. Toimintaa voi verrata tilanteeseen, jossa maan istuva hallitus päättää, kuka seuraavissa vaaleissa saa äänestää. Demokratian kanssa tällä ei ole mitään tekemistä, Kärnä kirjoittaa tiedotteessa.

Kärnän mukaan syyskuussa pidettävillä saamelaiskäräjillä ei vaalilautakunnan päätösten jälkeen ole legitimiteettiä, jolloin alkuperäiskansalla ei hänen tulkintansa mukaansa olisi poliittista elintä eivätkä valtio ja kunta olisi neuvottelemaan tulevien saamelaiskäräjien kanssa

Kärnä huomauttaa myös, että poistettujen joukossa on myös istuva saamelaispoliitikko, joka ei voi päätöksen jälkeen äänestää tai asettua ehdolle.

Saamelaiskäräjäedustajalta vietiin äänioikeus

Yksi saamelaiskäräjien vaaliluetteloista poistetuista 94 henkilöstä on käräjien jäsen Kari Kyrö. Hän on saamelaiskäräjien jäsenistä ainoa, joka on hyväksytty vaaliluetteloon KHO:n päätöksellä.

Kyrö aikoo valittaa asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hän kertoo jututtaneensa kymmenkunta muuta päätöksen saanutta henkilöä, jotka aikovat tehdä samoin.

Kyrö kehottaa vaaliluettelosta poistettuja asettumaan halutessaan ehdolle päätöksestä huolimatta ja vaatimaan äänestämiseen tarvittavia vaaliasiakirjoja. Saamelaiskäräjävaalien ehdokasasettelu päättyy elokuun 2. päivä.

– Tässä pyritään säikyttelemään, että ihmiset eivät asettuisi ehdokkaiksi tai vaatisi itselleen oikeutta. Äänestäminen on kansalaisoikeus, ja kansalaisoikeudet poistetaan yleensä silloin, kun on tapahtunut rikos, mutta tässä ei ole tapahtunut mitään rikosta.

Vielä heinäkuussa saamelaiskäräjät pyysivät hallitusta siirtämään vaaleja kahden vuoden päähän, jotta saamelaiskäräjälakia voitaisiin muuttaa ennen vaaleja.

Saamelaiskäräjien kuvaus vaaliluetteloon hyväksyttävistä henkilöistä vastaa saamelaiskäräjälain määritelmää saamelaisesta. Vaatimuksesta kuitenkin kieltäydyttiin, sillä siirtäminen ei oikeusministeriön mukaan ollut enää mahdollista aikataulusyistä.

Saamelaiskäräjät: Lautakunta on itsenäinen

Saamelaiskäräjien varapuheenjohtaja Heikki Palton mukaan vaalilautakunta on tehnyt päätöksensä itsenäisesti saamelaiskäräjistä riippumatta.

– Saamelaiskäräjillä on saamelaiskäräjälaki ja saamelaiskäräjät noudattavat sitä, hän toteaa.

Paltto ei kommentoi Kärnän vaadetta rahahanojen sulkemiseksi.

– Se on Kärnän esityksiä. Kärnähän esittää paljon muutakin.

Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan puheenjohtaja Janne Näkkäläjärvi ei kommentoi yksittäisiä luettelostapoistamispäätöksiä.

Hän perustelee lautakunnan päätöstä saamelaiskäräjälain pykälällä itseoikaisusta, jota on hänen mukaansa käytetty aiemminkin.

Pykälä oikeuttaa vaalilautakunnan muun muassa poistamaan henkilön vaaliluettelosta, jos hänen katsotaan tulleen otetuksi siihen oikeudetta.

Muutokset on lain mukaan tehtävä viimeistään kaksi kuukautta ennen vaalien toimituksen aloittamista. Kyrön saama päätös on päivätty heinäkuun 1. päivälle. Saamelaiskäräjävaalit toimitetaan 2.–30. syyskuuta.

"Saatoimme lailliseen tilaan"

Lautakunnan vaaliluettelosta poistama joukko on kolme henkeä pienempi kuin KHO:n luetteloon aikoinaan lisäämä.

– Tässä voi olla luonnollisia poistumia, Näkkäläjärvi sanoo.

Hän huomauttaa, että YK:n ihmisoikeuskomitea moitti Suomea ihmisoikeusrikkomuksesta, kun KHO oli toiminut kahdesti itsehallintoelimen päätöksen vastaisesti.

– Saatoimme vaaliluettelon lailliseen tilaan, jos sitä verrataan kansainväliseen oikeuteen ja siihen, mitä siellä sanotaan.

Vaalilautakunnan Kari Kyrölle lähettämän päätöksen mukaan vastuu vaaliluetteloon vastoin saamelaiskäräjien tahtoa hyväksyttyjen henkilöiden poistamisesta olisi kuulunut valtiolle:

"Oikeustilan korjaaminen olisi YK:n ihmisoikeuskomitean ratkaisujen mukaan ollut Suomen valtion velvollisuus joko lainsäädäntötoimin tai KHO:n omalla purkupäätöksellä. Kun näin ei ole tapahtunut, saamelaiskäräjien vaalilautakunnan velvollisuutena on oman toimivaltansa alalla turvattava lain ja ihmisoikeuksien noudattaminen."

Lännen Media kysyi Näkkäläjärveltä jo viime viikon perjantaina KHO:n vaaliluetteloon valitsemien henkilöiden kohtaloa YK:n ihmisoikeuskomitean moitteiden jälkeen. Näkkäläjärvi ei tuolloin kommentoinut asiaa.

Päivitetty kello 14.40. Lisätty vaalilautakunnan puheenjohtajan kommentit sekä tieto siitä, että Kyrön lisäksi luettelosta poistettiin kaikki KHO:n lisäämät henkilöt.

Päivitetty kello 16.35. Otsikkoa korjattu. Päätöstä ei tehnyt saamelaiskäräjät vaan saamelaiskäräjävaalien itsenäinen vaalilautakunta.

Päivitetty kello 18.42. Uutista täydennetty Kari Kyrön ja saamelaiskäräjien varapuheenjohtaja Heikki Palton kommenteilla.