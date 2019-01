Rovaniemeläistä Tanja Ahven-Posiota ei löydetty lauantain aikana - etsintä jatkuu sunnuntaina

Viime lauantaina 12. tammikuuta kadonnutta rovaniemeläistä Tanja Ahven-Posiota ei ole löydetty. Etsinnät alkoivat lauantaina heti päivän valjettua, kertoo tilannetta Rovaniemen Ounasvaaralla johtava vanhempi konstaapeli Risto Mertala.

Kadonnut Tanja Ahven-Posio on noin 165 senttiä pitkä. Hänellä on kuvasta poiketen ruskeaksi värjätyt hiukset. Hänen katoamisaikaan käyttämästään vaatetuksesta ei ole tietoa. KUVA: Jouni Porsanger

Illan pimentyessä etsinnät lopetettiin tuloksettomina. Ne aloitetaan jälleen sunnuntaina heti, kun valaistusolosuhteet sallivat.

–Tänään etsijöitä oli noin 60, ja saimme käytyä läpi jo ison alueen. Tiimi oli tehokas ja kaikilla on kova tahto löytää etsitty. Sunnuntaina etsijöitä tulee olemaan enemmän, mutta siitä tiedämme tarkemmin aamulla, Mertala kertoo.

Ahven-Posion etsinnän nimike Ounasvaaralla on muuttunut kadonneeksi ilmoitetun henkilön etsinnästä tutkinnalliseksi etsinnäksi. Tutkinnalliseen etsintään siirrytään, kun kadonnutta ei ole hätäetsinnöissä löydetty.

Ahven-Posion auto ja autossa ollut matkapuhelin löytyivät Ounasvaaralta pian katoamisen jälkeen. Auto oli pysäköitynä Lappi Areenan pysäköintialueelle.

Poliisi on etsinyt Ahven-Posiota tällä viikolla moottorikelkoilla ja koirien avulla Ounasvaaran maastosta.

– Teemme tutkinnallista etsintää eli alue on jaettu lohkoihin, jotka käydään tarkasti läpi, kertoi Mertala lauantai-aamuna.

Etsintöjä tehdään Mertalan mukaan kolmen hengen ryhmissä lohko kerrallaan. Mukana oli lauantaina poliisin lisäksi Ahven-Posion perhe ja läheiset sekä safariyrityksen henkilökuntaa. Sunnuntaina mukaan tulee Vapaaehtoinen pelastuspalvelu.

Ounasvaaran alueen maastokarttaan on merkitty etsintälohkot. KUVA: Jussi Leinonen

Etsintöjä tehdään valoisan ajan.

– Valoisalla pystymme haravoimaan alueen hyvin tarkkaan. Olosuhteet ovat vaikeat, sillä keli on kylmä ja lisäksi on satanut uutta lunta, joka vaikeuttaa etsintää, Mertala kertoo.

Poliisi on käyttänyt etsinnässä myös dronea.

– Drone kuvaa koko ajan ollessaan ilmassa, ja voimme sisätiloissa tutkia tarkasti sen ottamaa kuvaa ja tarkistaa mahdollisia jälkihavaintoja, Mertala kertoo.

Ounasvaara on suosittu ulkoilualue, eikä liikkumista alueella tarvitse etsintöjen vuoksi välttää.

– Poliisi toivoo, että alueella liikkuvat pitävät silmät tarkkoina ja huomioivat kaikki pienetkin poikkeamat, Mertala sanoo.

Poliisin toive on myös se, että alueella liikkuva koira saa tehdä työtään rauhassa. Lauantaina aamupäivällä koira oli etsimässä Ahven-Posiota Ounasvaaran ja Toramon alueen välimaastossa.

Poliisi pyytää edelleen Tanja Ahven-Posion katoamiseen liittyviä vihjeitä, kertoi tutkintaa johtava rikoskomisario Mikko Halme Lapin poliisista perjantaina.

– Ehdottomasti pyydämme lisää vihjeitä katoamiseen liittyen, jos sellaisia jollakin on, Halme sanoi.

Viimeinen havainto Ahven-Posiosta on Rovaniemen keskustan alueelta viime lauantaina aamupäivällä.

Poliisin mukaan Ahven-Posio on noin 165 senttiä pitkä. Hänellä on ruskeaksi värjätyt hiukset. Ahven-Posion käyttämästä vaatetuksesta ei ole tietoa.

Poliisi ei tässä vaiheessa epäile, että tapaukseen liittyisi rikosta.

19.1. kello 18.36: Uutista päivitetty tuoreilla tiedoilla. Etsintä lopetettu lauantailta.