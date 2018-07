Raju myräkkä syöksi vettä kellareihin ja marketiin sekä katkoi isoja puita tielle Rovaniemellä – "Siellä on motolle töitä"

Rovaniemen yli pyyhkäisi raju ja nopea ukkoskuuro torstaina aamupäivällä. Päivystävä palomestari Mika Hyvärinen kertoo, että ensimmäisen kymmenen minuutin aikana pelastuslaitokselle tuli kymmenen tehtävää.

– Ei tullut henkilövahinkoja eikä ajoneuvovahinkoja. Jonkin verran puita kaatui talon nurkkien ja kattojen päälle, Hyvärinen kertoo.

Keskustan alueella vettä tulvi kellareihin, ja pelastuslaitos kävi imuroimassa vedet pois. Myös kadut olivat paikoin veden vallassa.

Ylen mukaan vettä tulvi myös Rovaniemen Prismaan. Vettä tuli rakennukseen sekä katon läpi että lattiasta viemäreiden kautta. Kaupungin viemäriverkosto oli ilmeisesti hetkellisesti niin täynnä, että se ei enää vetänyt.

Voimakkaimmin myräkkä iski Rovaniemen keskustan eteläpuolelle. Puita kaatui runsaasti varsinkin Rautiosaaressa ja sen läheisyydessä. Esimerkiksi Elingonrannantiellä on järeitä puita sikin sokin kaatuneena.

– Siellä on motolle töitä. Ne on ihan kunnon puita. Halkaisijat on jopa 70 senttiä, Hyvärinen sanoo.

Osa puista on kaatunut sähkölinjoille, ja paikalla on sähköyhtiön väkeä raivaamassa puita pois.

Myräkkä kesti noin varttitunnin ajan. Kovimmillaan tuuli puhalsi puuskissa 15–20 metriä sekunnissa. Iltapäivään mennessä ukkoskuuron aiheuttamat vahingot ovat aiheuttaneet Lapin pelastuslaitokselle 27 tehtävää. Hyvärinen sanoo, että lisää tehtäviä tulee yhä vähitellen, kun ihmiset palaavat kotiin ja huomaavat tuhot.

– Ilmatieteen laitoksen päivystävä soitti puoli tuntia aikaisemmin, että tällainen on tulossa, niin osattiin varautua, Hyvärinen kertoo.

Rovaniemellä järjestetään viikonloppuna Kuninkuusravit, ja myös ravien järjestäjiä oli varoitettiin rajusta kuurosta. Myrskyn aiheuttamat vauriot jäivät kuitenkin raviradalla vähäisiksi.

Myös muualla Lapin alueella on ollut tänään voimakkaita ukkoskuuroja. Ennusteiden mukaan viikonlopun sää on Lapissa jälleen poutainen.