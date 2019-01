Pyhäntäläisyritys esittelee liikkuvaa ja talviasuttavaa mökkivaunua Helsingissä – rakennuslupa tarvitaan, jos mökki jätetään paikoilleen

Jos Suomessa ei saa asuntovaunua säilyttää omalla maalla missä tahansa on tämä maa mennyt aikasen hunningolle. Jos jollain on niin mustasukkainen ajatusmaailma, että haluaa mökin täysin erilleen muista, on sen sitten ostettava niin iso tontti, ettei naapurit häiritse! Se naapuri tuskin voi estää toista rakentamaaan vaikka mökkiä siihen naapuriin, mutta voi tistysti nykyisen naurettavan lainsäädännön voimin häiritä ja hidastaa. Siis toimia kiusanhenkenä. Tuollainen ajatuskin että toinen omalla maallaan on itselle haitaksi, jos se maa on vieressä, on aivan sairas ajattelumalli. Meillä on vapaa omistusoikeus ja silloin ei voi pitäisi valittaa siitä että naapurit tekee jotain. Mielensäpahoittajia tässä maassa riittää ja niiden takia kehitys laahaa perässä minkä kerkeää. Oulu on oikein erityismaininnan arvoisesti kunnostautunut tässä hankkeiden hidastuksessa, sekä järjettömässä kyvyttömyydessä, että toista vastaavaa paikkaa on vaikea löytää!