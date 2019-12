Posti hukkasi lehden koko 31 000 kappaleen painoksen – Uusi Rovaniemi jäi jakamatta

Perjantaina 6. joulukuuta ilmestyneen Uuden Rovaniemen koko painos on kadonnut Postin kuljetuksessa, ja lehti on jäänyt jakamatta lukijoille. Kaleva365:n jakelu on yrittänyt jäljittää lehtiä viikonlopun ajan, mutta niitä ei ole löydetty maanantaiaamuun mennessä.

Uusi Rovaniemi ilmestyi viime viikolla itsenäisyyspäivän takia poikkeuksellisesti jo perjantaina lauantain sijasta. Lehti painettiin normaalisti Kajaanissa, josta lehdet lähtivät Postin kuljetuksella Oulun kautta Rovaniemelle.

Oulussa lehdet on Postin kertoman mukaan siirretty toiseen autoon, jonka piti tuoda lehdet Rovaniemelle Kaleva365:n jakelukeskukseen. Lehdet eivät kuitenkaan ole tulleet Rovaniemelle Kaleva365:n tiloihin eikä niitä ole löydetty myöskään Postin tiloista Rovaniemeltä.

Uuden Rovaniemen painos on noin 31 000 kappaletta. Lehdet on pakattu kuljetusta varten kahdeksaan rullakkoon.

– On uskomatonta, että tämän kokoinen kuljetus voi noin vain kadota. Lehden ja ilmoittajien kannalta tilanne on tietysti erittäin ikävä, päätoimittaja Leena Talvensaari sanoo.

Lehtien etsintä jatkuu edelleen, mutta lehtiä ei enää jaeta lukijoille. Uusi Rovaniemi on yhteydessä perjantain lehden ilmoittajiin ja selvittelee tilannetta heidän kanssaan. Perjantain lehden lukijailmoituksista kuten seuratoimintailmoituksista ei peritä maksua.

Uusi Rovaniemi löytyy näköislehtenä täältä. Näköislehden lukeminen on maksutonta, mutta vaatii tunnusten luomisen ja kirjautumisen.

Uusi Rovaniemi on Kaleva Median julkaisu.